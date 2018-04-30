Sınava hazırlananlara bal takviyesi

Haziranın ilk haftası liselere geçiş sınavı, son haftası ise üniversiteye giriş sınavı yapılacak. Bu önemli sınavlara iki aydan az bir zaman kala gençler çalışma tempolarını artırırken, yaşadıkları stres ise yoğunlaştı. En iyi çalışma metodunu bulan, uygulayan ve sınav stresine yenik düşmeyenler ipi göğüsleyeceğe benziyor. 50 yaşından sonra ikinci üniversitesini okuyan Aksoy, 33 yıldır bal konusunda çalıştığını söylüyor. Balın içinde 31 farklı vitamin ve mineral bulunduğuna dikkati çeken Aksoy, "Balda sağlık açısından yararlı polifenoller, alkaloidler, çeşitli glikositler ve flavanoidler bulunur.” diyor ve ekliyor: "Nootropik etkiye sebep olan bu bileşenler genel olarak beyinde bilişsel yetenekleri, zeka düzeyi ve nöronları geliştirir. Nöron, bilindiği üzere sinir sisteminde bilgi transferi olayını gerçekleştirir. Bu anlamda balın, bilgi transferine katkısı ve hafızayı güçlendirmesinin yanında, endişeyi azaltıcı ve stres giderici özellikleri de vardır.”

SINAVA HAZIRLIK SÜRECİNE BALLI DESTEK

Türkiye'nin bir sınavlar ülkesi olduğunu, hazırlık sürecinin yoğunluğunu ve stresini hem çocuğunda hem de kendinde yaşadığını aktaran Aksoy, "Bu sürecin galipleri doğru bir çalışma metodu oluşturanlar, sağlıklı beslenenler, stresle başa çıkanlar göğüslüyor. Benim ailelere ve gençlere önerim, ham balı sınava hazırlık sürecinin parçası haline getirmeleri. Her gün bir ya da tatlı kaşığı ham bal tüketebilirler. Ya da süt ve bitki çayları başta olmak üzere pek çok içeceğe ham bal ekleyebilirler. Bu zihinsel yorgunluklarına iyi geleceği gibi, bilişsel aktivitelerini ve hafızalarını güçlendirir. Ayrıca stresi de azaltır.” diye konuşuyor.

ALZHEİMER HASTALIĞI GİBİ RAHATSIZLIKLARI ÖNLÜYOR

Balın sadece hafızaya olumlu etki etmediğini dile getiren Ahmet Bağran Aksoy, yapılan araştırmalara göre uzun süreli bal tüketiminin beyin dokusunda lipid oksitlenmesini önemli ölçüde azalttığını dile getirdi. Aksoy, ''Balın faydaları içindeki çeşitli polifenol ve flavonoidlerin antioksidan etkisi gösteriyor. Bu moleküller beyinde oksidatif stresle mücadelede önemli bir rol oynarken gerçekleşen moleküler yıkımı engellemede beynin savunma sistemine büyük destek oluyor. Bu özellikleriyle gerçek bal Alzheimer hastalığı, Parkinson hastalığı gibi nörodejeneratif rahatsızlıklar üzerinde de engelleyici rol oynuyor.'' dedi.