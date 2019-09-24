Sınav operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı
FETÖ tarafından 2011 yılında gerçekleştirilen Polislikten Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı sorularının sızdırılmasına yönelik Ankara merkezli soruşturma kapsamında Osmaniye'de 9 şüpheli gözaltına alındı.24 Eylül 2019 Salı 17:12
Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.
Bu kapsamda haklarında gözaltı kararı verilen 15 şüphelinin yakalanması için düzenlenen operasyonda 9 zanlı yakalandı.
Şüpheliler, yapılan sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Diğer zanlıları arama çalışması sürüyor.
YORUM YAZ