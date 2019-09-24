Sınav operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı FETÖ tarafından 2011 yılında gerçekleştirilen Polislikten Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı sorularının sızdırılmasına yönelik Ankara merkezli soruşturma kapsamında Osmaniye'de 9 şüpheli gözaltına alındı.

Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. Bu kapsamda haklarında gözaltı kararı verilen 15 şüphelinin yakalanması için düzenlenen operasyonda 9 zanlı yakalandı. Şüpheliler, yapılan sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Diğer zanlıları arama çalışması sürüyor.

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