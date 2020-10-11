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Aktüel Sınav öncesi kimliğini otobüste unutan kişinin imdadına polis yetişti
Aktüel

Sınav öncesi kimliğini otobüste unutan kişinin imdadına polis yetişti

Yeniakit Publisher
2020-10-11 11:44:17 -
Sınav öncesi kimliğini otobüste unutan kişinin imdadına polis yetişti

ADANA (AA) - Adana'da, özel güvenlik sınavı öncesinde kimliğini otobüste unutan kişinin imdadına polis yetişti.

İsmail Kulak Anadolu Lisesi'nde özel güvenlik sınavına girecek olan Ahmet İpek, kimlik kartını bindiği otobüste unuttuğunu fark etti.

İpek, Süleyman Demirel Bulvarı'nda radar uygulaması yapan ekipten yardım istedi.

Motosikletli şahin ekibiyle belediye otobüsüne giden İpek, kimliğini almasının ardından ekiplerce sınava yetiştirildi.

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