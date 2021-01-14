Sınav notları karneye işleyecek mi?

Milli Eğitim Bakanlığı en son almış olduğu karara ilişkin 81 ildeki il ve ilçe Milli Eğitim Müdürlüklerine yazı gönderdi. MEB tarafından gönderilen yazıda ilkokul 4'üncü sınıflar ortaokul ve imam hatip okullarında birinci dönemde yapılan sınavların dönem sonu puanlanmasına dahil edilmeyeceği belirtildi. İstek geldiği zaman ise puanlar karneye dahil edilecek. Bu durum için hem veli hem de öğrenciden izin alınacak.

Sınav notlarının karneye dahil edilmesini isteyen veliler için 21 Ocak 2021 tarihine kadar süre verildi. Bu tarihe kadar isteyen veliler okullara gidip başvuruda bulunabilirler.

Karne dağıtımı yüz yüze mi olacak?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında hareket canlılığını azaltmak adına karnelerin online olarak öğrenci ve velilerin erişimine açılacağı bildirilmişti. Karne dağıtım günü öğrenciler karnelerine e-Okul üzerinden ulaşabilecekler.