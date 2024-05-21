  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim Sınav kaygısını yenmenin yolları
Eğitim

Sınav kaygısını yenmenin yolları

Yeniakit Publisher
2024-05-21 18:12:00 -
Sınav kaygısını yenmenin yolları

Tavsiyelerde bulunana Doç. Dr. Berke Kırıkkanat, “Öğrenci sınavdan önce kaygı yaşıyorsa, çalışma stiline uygun bir çalışma takvimi planlamalı, uyku ve yemek düzenini aksatmamalı, mola vermeli, spor yapmalı” diyor.

Yeditepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Berke Kırıkkanat’tan sınva çalışan öğrencilere altın öneriler... Makul stresin normal ve faydalı olduğunu belirten Berke Kırıkkanat, şunları anlattı:

ENDİŞE ZARAR VERİR

“Ama yoğun kaygıya eşlik eden endişe dediğimiz olumsuz düşünceler ve beklentiler, çocuğun konsantrasyonunun bozulmasına, dikkatinin dağılmasına neden olmaktadır. Sınavı bir araç olarak gören bir genç nesil için bunu, kıyasıya mücadele verilmesi gereken bir süreç olarak yorumlamamaları gerekmektedir. Öğrenci sınavdan önce kaygı yaşıyorsa kendi çalışma stiline uygun bir çalışma takvimi planlamalı, uyku ve yemek düzenini aksatmamalı, mola vermeyi tembellik olarak görmemeli, spor aktiviteleri, beden gevşeme egzersizleri, nefes egzersizleri gibi bedensel egzersizler yapmalı.

ÖDÜLLENDİRİN

Sınav esnasında kaygı yaşaması durumunda ise öğrenci kendine sakinleşmesi için birkaç dakika izin vermeli. Sınavı tamamlandıktan hemen sonra öğrenci kendini rahatlatmasını sağlayacak aktivitelerde bulunabilir. Ebeveynler de her koşulda çocuklarının yanlarında olduğunu onlara hissettirmeli.”
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23