Sınav kaygısını yenmenin yolları

Yeditepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Berke Kırıkkanat’tan sınva çalışan öğrencilere altın öneriler... Makul stresin normal ve faydalı olduğunu belirten Berke Kırıkkanat, şunları anlattı:

ENDİŞE ZARAR VERİR

“Ama yoğun kaygıya eşlik eden endişe dediğimiz olumsuz düşünceler ve beklentiler, çocuğun konsantrasyonunun bozulmasına, dikkatinin dağılmasına neden olmaktadır. Sınavı bir araç olarak gören bir genç nesil için bunu, kıyasıya mücadele verilmesi gereken bir süreç olarak yorumlamamaları gerekmektedir. Öğrenci sınavdan önce kaygı yaşıyorsa kendi çalışma stiline uygun bir çalışma takvimi planlamalı, uyku ve yemek düzenini aksatmamalı, mola vermeyi tembellik olarak görmemeli, spor aktiviteleri, beden gevşeme egzersizleri, nefes egzersizleri gibi bedensel egzersizler yapmalı.

ÖDÜLLENDİRİN

Sınav esnasında kaygı yaşaması durumunda ise öğrenci kendine sakinleşmesi için birkaç dakika izin vermeli. Sınavı tamamlandıktan hemen sonra öğrenci kendini rahatlatmasını sağlayacak aktivitelerde bulunabilir. Ebeveynler de her koşulda çocuklarının yanlarında olduğunu onlara hissettirmeli.”

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