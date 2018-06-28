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Sınav kaygısı nasıl aşılır?

Sınav kaygısı, sınav öncesi ve sınav sırasında öğrenilen bilginin etkili bir biçimde kullanılmasını engelleyen ve başarının düşmesine yol açan unsurlardan biridir. Bu kaygıyı yaşayan kişiler çoğunlukla sınav sürecinden çok ,sınav sonucuna odaklanırlar.

28 Haziran 2018 Perşembe 09:22
Sınav kaygısı nasıl aşılır?

SINAV KAYGISI OLAN KİŞİLERDE HANGİ BELİRTİLER OLUR?

Sınav kaygısı yaşayan kişide birtakım fiziksel, duygusal ve davranışsal belirtiler ortaya çıkmaktadır. Bunlar sınav öncesinde veya sınav anında kendini gösterebilir.

Kişiler sıklıkla sınav anında ya da öncesinde kalp atışının hızlandığını, terlediğini, midesine ağrı girdiğini ve mide bulantısı yaşadığını ifade etmektedir. Bu belirtilere zaman zaman kaslarda gerginlik ve baş dönmesi de eşlik etmektedir. Tüm bunlar sınav kaygısının vücutta oluşturduğu fiziksel belirtilerdendir.

Bununla birlikte kişiler heyecan, gerginlik, korku, panik gibi duygusal belirtiler de yaşayabilir. Bu nedenlerden dolayı kişi sınav öncesinde ders çalışmayı erteleme, sınava girmeme veya sınav anında sınavı yarıda bırakma gibi davranışlar gösterebilir.

NE ZAMAN YARDIM ALINMALI?

Sınav öncesi veya sınav esnasında duyulan kaygı, rahatsızlık veriyor hatta sınav bitmiş olsa bile belirtileri bir türlü geçmiyorsa uzmandan yardım almanız gerekir.

 

 

 

 

 

 

 

 

Yasemin.com'dan alınmıştır.

Haber Tarihi: 28 Haziran 2018 Perşembe 09:22
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