Sınav başladı! 645 bin genç askeri öğrenci olmak için yarışıyor

ÖSYM tarafından düzenlenen 2026 Milli Savunma Üniversitesi (2026-MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı bugün saat 10.15’te başladı. Sınava başvuran 340 bin 514'ü kadın, 304 bin 892'si erkekler 645 bin 406 aday, askeri öğrenci olabilmek yarışıyor.

340 bin 514 kadın, 304 bin 892 erkek aday olmak üzere toplam 645 bin 406 adayın başvurduğu sınav, saat 10.15'te başladı, adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmadı. Sınav, 81 il, 133 sınav merkezinde, 1467 bina ve 28 bin 879 salonda yapılıyor.

Sınavda adaylara ortaöğretim düzeyinde Türkçe (40 soru), Sosyal Bilimler (20 soru), Temel Matematik (40 soru) ve Fen Bilimleri (20 soru) testlerinden oluşan 120 soru soruldu.

SONUÇLAR 26 MART'TA AÇIKLANACAK

Sınav sonuçları 26 Mart'ta açıklanacak. Sonuçlar yalnızca sınavın yapıldığı yıl için geçerli olacak.

Ayrıca kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında kimlik numarası ve fotoğraf bulunmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri, sınav günü saat 07.00 ile 10.00 arasında açık tutuldu.

 

