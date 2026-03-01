Kalitesiz kumaşı 10 saniyede anlamanın yolu: Alışverişte şık görünen her parça kaliteli değil...
Alışverişte şık görünen her parça kaliteli değil algısını görmemiz lazım.
Alışverişte şık görünen her parça kaliteli değil algısını görmemiz lazım.
Uzmanlara göre bir kumaşın dayanıklılığını, dokusunu ve uzun ömürlü olup olmadığını anlamak için yalnızca 10 saniye yeterli. İşte kalitesiz kumaşı anlamanın yöntemleri…
Sezon indirimleri, cazip fiyatlar ve trend tasarımlar... Ancak moda dünyasında en sık yapılan hatalardan biri, ürünün modeline odaklanıp kumaş kalitesini göz ardı etmek. Oysa bir kıyafetin dolapta ne kadar süre kalacağını belirleyen en kritik unsur, kullanılan tekstil materyalinin niteliği.
Tekstil uzmanları, mağazada uygulayabileceğiniz basit bir "10 saniyelik test" ile kumaşın kalitesini büyük ölçüde anlayabileceğinizi söylüyor. İşte alışverişte sizi yanıltmayacak pratik kontrol yöntemleri...
1. Sıkma Testi (3 Saniye) Kumaşı avucunuzun içinde sıkın ve bırakın. Kaliteli kumaş hızlıca eski formuna döner. Kalitesiz kumaş belirgin kırışıklık izi bırakır. Bu test özellikle pamuk, keten ve viskon içerikli ürünlerde fikir verir.
2. Işığa Tutma Testi (2 Saniye) Kumaşı ışığa doğru kaldırın. Dokuma aralıkları düzensiz ve seyrek görünüyorsa kumaş düşük gramajlı olabilir. Çok fazla ışık geçiriyorsa çabuk deforme olma ihtimali yüksektir. Yoğun ve dengeli dokuma, genellikle daha uzun ömürlü kullanım anlamına gelir.
3. Dikiş ve Kenar Kontrolü (2 Saniye) Ürünün iç dikişlerini kontrol edin. İplik atmaları, gevşek dikişler ve asimetrik hatlar kalite sorununa işaret eder. Overlok geçişlerinin düzgün olması üretim kalitesini gösterir.
Kumaş kalitesi yalnızca görünümle anlaşılmaz; dokunsal his, gramaj, lif yapısı ve üretim standardı birlikte değerlendirilmelidir. Ucuz görünen bir ürün, kısa sürede form kaybederek aslında daha pahalıya mal olabilir.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23