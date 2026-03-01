Kalitesiz kumaşı 10 saniyede anlamanın yolu: Alışverişte şık görünen her parça kaliteli değil...

Sezon indirimleri, cazip fiyatlar ve trend tasarımlar... Ancak moda dünyasında en sık yapılan hatalardan biri, ürünün modeline odaklanıp kumaş kalitesini göz ardı etmek. Oysa bir kıyafetin dolapta ne kadar süre kalacağını belirleyen en kritik unsur, kullanılan tekstil materyalinin niteliği.