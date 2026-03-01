Osimhen'den İlkay Gündoğan'a kaptanlık jesti!

Galatasaray’ın Alanyaspor’u 3-1 mağlup ettiği karşılaşmada dikkat çeken bir an yaşandı. Mücadeleye kaptan olarak başlayan Torreira, 79. dakikada kenara alındı. Yerine kaptanlık pazubendi verilen Victor Osimhen ise sürpriz bir kararla bandı İlkay Gündoğan’a devretti.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında konuk ettiği Corendon Alanyaspor'u 3-1 yenerek liderliğini devam ettirdi.

Mücadelede dikkat çeken bir an yaşandı. Victor Osimhen, kendisine gelen kaptanlık pazubendini İlkay Gündoğan'a verdi.

Müsabakaya kaptan olarak çıkan Lucas Torreira, 79. dakikada yerini İlkay Gündoğan'a bıraktı. Kaptanlık pazubendini Torreira'dan alan İlkay, Osimhen'e götürdü.

Yıldız santrfor, aldığı pazubendi tecrübeli orta saha oyuncusu İlkay'a taktı.

Öte yandan Alanyaspor mücadelesinde İlkay Gündoğan'ın oyuna girdikten sonra kaptanlık pazubendini kendisine getirmesiyle ilgili de konuşan Osimhen, şunları söyledi:

"İlkay çok saygı duyduğum birisi, çok kıymetli biri benim için. Milyonlarca futbolseverin de dünya çapında tanıdığı ve sevdiği biri. Birey olarak da inanılmaz. Sakin, motive edici. Bir şey söylemek istediğimizde konuşabileceğimiz bir isim. Çok vizyonerdir. Top gelmeden ne olacağını bilir, bir sonraki adımın farkındadır. İlkay pazubendini bana getirdiğinde garip geldi. Bize liderlik yapması için ben de geri verdim. Orta sahaya her geldiğinde bize yardımcı olan çok saygıdeğer ve sevgiyi hak eden bir insan olduğunu düşünüyorum. Bana vermesi garip geldi, kabul etmeyip, gösterdiğim saygı ve duyduğum sevgiden dolayı bize liderlik etmesi için geri verdim kendisine."