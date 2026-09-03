Sinangil ve Kalben Derneği, Çocukları Pastacılık Atölyesi’nde Buluşturdu

Yıllardır sofraların vazgeçilmezi olan Sinangil, çocukların daha mutlu, sağlıklı ve umut dolu bir geleceğe sahip olması için toplumsal fayda odaklı projelere katkı sunmaya devam ediyor. Bu kapsamda Sinangil, koruma altında yetişen çocuklara yönelik çalışmalar yürüten Kalben Derneği’yle özel bir projeye imza attı. Bu yıl ikincisi gerçekleştirilen çalışma kapsamında, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın destekleriyle yürütülen Kalben Çocuk Köyü Projesi’nde çocuklara özel bir pastacılık atölyesi düzenlendi.

Balıkesir’deki Ekinlik Adası’nda yaz tatili programına katılan 7–12 yaş grubundaki çocuklar, pasta şefleriyle mutfağa girerek pasta yapmayı öğrendi. Aynı zamanda turta yapmayı da öğrenen çocuklar, etkinlik boyunca hem eğlendi hem de mutfakta üretim deneyimi kazandı.

“Çocukların yaşamına değer katan projelerde sorumluluk üstleniyoruz”

İş birliğine ilişkin değerlendirmede bulunan Eksun Gıda Grubu Başkanı ve CEO’su Hasan Abdullah Özkan şunları söyledi:

“Çocukların potansiyellerini keşfetmelerine alan açan her çalışmayı toplumumuzun geleceğine yapılan değerli bir yatırım olarak görüyoruz. Bu nedenle Kalben Derneği’nin büyük bir özveriyle yürüttüğü çalışmalara katkı sunmak, kurumsal sorumluluk anlayışımızda önemli bir yere sahip. Bir çocuğun merakını, özgüvenini ve geleceğe dair umudunu güçlendirebilmek, bu iş birliğinin bizim için en kıymetli karşılığını oluşturuyor. Eksun Gıda olarak Sinangil markamızla çocukların yaşamına değer katan projelerde sorumluluk üstlenmeyi sürdüreceğiz.”

Yaz tatilinde öğrenme ve eğlenme keyfi

Yaklaşık on yıldır devlet koruması altındaki çocuklara yönelik çalışmalar yürüten Kalben Derneği, Ekinlik Adası’nda hayata geçirdiği Çocuk Köyü Projesi’yle çocuklara güvenli bir ortamda tatil yapma ve farklı deneyimler kazanma imkanı sunuyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı iş birliğiyle her hafta onlarca çocuğun ağırlandığı köyde, bir haftalık konaklama süresince sosyal, kültürel ve eğitsel faaliyetler gerçekleştiriliyor. Atölyeler ve çeşitli etkinliklerle çocukların birlikte öğrenmeleri, yeni arkadaşlıklar kurmaları ve tatillerini keyifle geçirmeleri hedefleniyor.

Sinangil ve Kalben Derneği tarafından düzenlenen pastacılık atölyesinin ardından çocuklara, köyde geçirdikleri zamanı yaratıcı etkinliklerle değerlendirmeleri ve doğayla iç içe eğlenmeleri için Doğa Dostu Etkinlik Kiti ve uçurtma hediye edildi.