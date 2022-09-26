Sinan Özen sağlık durumu nasıl? Sinan Özen kaza mı geçirdi?

Şarkıcı Sinan Özen, ceviz toplamak için çıktığı ağaçtan düştü. 6 metre yüksekten düşen Özen'in iki parmağının kırıldığı eli ve bileğinin alçıya alındığı açıklandı. Konuyla ilgili açıklama yapan Özen, "Sevgili dostlar; maalesef dün ceviz toplarken başıma bir kaza geldi. Yaklaşık 6 metreden düşmeme rağmen bu kazayı 2 kırık parmakla atlatabildim. Verilmiş sadakamız varmış. 'Nazar çıktı' diyelim. En büyük üzüntüm; sizlerle bu hafta paylaşmayı planladığımız yeni şarkımın fotoğraf ve klip çekimleri ertelenmesi ve sizlerle buluşmamızın gecikmesi oldu" dedi.

Sinan Özen kaç yaşında?

Sinan Özen (58) 1 Mart 1964'te Rize'de dünya geldi. İlk ve orta okulu İstanbul'da bitirdikten sonra eğitimine Rize Endüstri Meslek Lisesi torna tesviye bölümünde devam etti. Müziğe olan tutkusu sebebiyle mesleğini bırakarak müzik dünyasına atılmaya karar verdi. 1981 yılında ses yarışmasına katıldı. Fakat yarışmayı kazanmasına rağmen, hiçbir teklif almadı. Müzisyen arkadaşının vesilesiyle tanıştığı konservatuvar hocası Süheyla Altmışdört'ten nota ve solfej dersleri, bestekâr İrfan Özbakır'dan ud ve nota solfej dersleri aldı. 1982 yılında İstanbul Devlet Konservatuvarı'na girdi. 1989 yılında "Rüyalarım Olmasa" albümü ile profesyonel müzik hayatına başladı.

1989-2016 yılları arası biri Türk Sanat Müziği albümü olmak üzere 17 albüm, 5 Tekli çalışmasını piyasaya sürdü.