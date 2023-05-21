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Medya Sinan Oğan'la ilgili flaş karar! Tüm Türkiye şok olacak
Medya

Sinan Oğan'la ilgili flaş karar! Tüm Türkiye şok olacak

Yeniakit Publisher
2023-05-21 12:37:00 -
Sinan Oğan'la ilgili flaş karar! Tüm Türkiye şok olacak

Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk, cumhurbaşkanlığı seçimi birinci turunda yüzde 5,17 oy alan ve ikinci tura çıkan Tayyip Erdoğan ile Kemal Kılıçdaroğlu'ndan birini destekleme kararını açıklaması beklenen Ata İttifakı’nın adayı Sinan Oğan’ın Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ ile gerçekleştirdiği toplantının ayrıntılarını köşesine taşıdı.

 

Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk, cumhurbaşkanlığı seçimi birinci turunda yüzde 5,17 oy alan ve ikinci tura çıkan Tayyip Erdoğan ile Kemal Kılıçdaroğlu'ndan birini destekleme kararını açıklaması beklenen Ata İttifakı’nın adayı Sinan Oğan’ın Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ ile gerçekleştirdiği toplantının ayrıntılarını köşesine taşıdı.

Toplantıda Oğan’ın Erdoğan ile gerçekleştireceği görüşmeden söz etmemesine dikkati çeken Öztürk, edindiği kulis bilgilerini şöyle aktardı:

"Oğan, Ümit Özdağ'ı telefonla arayıp Cumhurbaşkanı'nın kendisiyle görüşmek istediğini bildirdiğinde, Özdağ 'Görüşebilirsiniz' dedi. Kahvaltıda, Oğan'ın bakanla yaptığı görüşmeden hiç söz etmemesi, sanki tesadüfen İstanbul'a gitmiş, Cumhurbaşkanı orada bulunduğu saatte aramış gibi bir hava doğurdu. Oğan, Cumhurbaşkanı'yla yaptığı görüşmeden sonra dün Özdağ'la bir araya geldi. Cumhurbaşkanı'nın kendilerini desteklemesini istediğini, AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un bugün-yarın Özdağ'ı ve kendisini ziyaret edeceğini belirtti.
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Ümit Özdağ, partisinin genel idare kurulu toplantısında, Sinan Oğan'la yollarının ayrılabileceğini, ancak iletişimin devam edeceğini belirtti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bazı kişilerin devreye girmesiyle 'zorlamayla görüştüğünü', kazanacak bir durum görmediği için Kılıçdaroğlu'nu desteklemeyeceklerini anlattı."

 

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