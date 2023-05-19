Sinan Oğan’la ilgili bomba çıkış! Bunu yapması…

Star yazarı Hüseyin Gülerce, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunda yüzde 5.17 oy alarak dikkatleri üzerine çeken Sinan Oğan’la ilgili önemli tespitler yaptı.

“Sinan Oğan'ın Erdoğan'ı desteklememesi, Kılıçdaroğlu'na seçimi kazandırmaz ama Sinan Oğan'ı bitirir. Soru; Sinan Oğan'ın, Muharrem İnce'nin dayanamadığı küresel baskıya, dayanıp dayanamayacağıdır” ifadelerini kullanan Gülerce, şunları kaydetti:

“Cumhurbaşkanlığı seçiminin 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci turu öncesinde tablo nedir?

1. Muhalefetin içler acısı durumu

Özellikle CHP cenahında mevzilenen anket şirketlerinin de yalanlarıyla ve Batı medyasının algı operasyonuyla, muhalif kitle alenen hipnotize edilmiş.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kılıçdaroğlu'nun ilk turda kazanacağına öyle inandırılmış/inanmışlar ki hâlâ şoktan çıkamıyorlar.

İki gazeteciden örnek vereyim.

"Biliyorum şimdi bazı okuyucular ikinci tur bitmeden "yenilgiyi kabul etmenin" doğru olmadığını söyleyecekler ancak gerçekçi olmak gerek: Kemal Kılıçdaroğlu'nun ikinci turda, aradaki 2,5 milyon oy farkını kapatıp, üzerine çıkabilmesi ve bu seçimi kazanabilmesi artık mümkün değil." (Mehmet Y. Yılmaz, Adam Kazandı. 15 Mayıs 2023, T24)

"İlk turun galibi tartışmasız Erdoğan'dır...

"Kılıçdaroğlu'nun yüzde 49, Erdoğan'ın yüzde 45 oranında oy alması beklenirken ne oldu da tam tersi oldu?

Anket yapanlar, Gözlemler yaparak kamuoyunun nabzını tutmaya çalışanlar (ben dâhil) neden yanıldı?

Neden böyle oldu?

CHP, (4 partiye) garantili yerlerden kontenjan açtı. Yani 36 milletvekilliğini sundu. Karşılığında onlardan kaç oy geldi?

Sıfır...

Demek ki Babacan'ın da, Davutoğlu'nun da tabanı yokmuş. AKP'den kimseyi peşlerinden sürükleyememişler. Şişirilmiş balonmuşlar. Kâğıttan kaplanmışlar... Kendilerini iyi pazarlamışlar!..." (Mehmet Tezkan, 16 Mayıs 2023, HalkTV)

CHP kitlesinin, yüzde 1'lik 4 parti tarafından kandırılmış olmayı içine sindirmesi 10 günde asla mümkün değil.

Bir de HDP/PKK ile iş tutma meselesi var.

Kılıçdaroğlu dün 5 şehidimiz ile ilgili taziye yayınlarken hala, "PKK terör örgütü" diyemiyor.

Seçimi kaybetmesinin en önemli sebeplerinden biri HDP'yle gizli pazarlık yapması iken, HDP'den vazgeçemiyor.

28 Mayıs'ta da yenilgisinin en önemli sebeplerinden biri, HDP/PKK ile iş tutması olacak...

Bir de eskiden Erdoğan'ın çevresinde pervane olup, bugün kin ve nefretle Erdoğan düşmanlığı yapan ikiyüzlü vefasızlar var. Onlar da karaya vurmuş balık gibi çırpınıyorlar.

Kendilerini yanılmaz kanaat önderleri gördükleri için 28 Mayıs'ta bu defa Kılıçdaroğlu'nun kazanacağını kekeleyerek de olsa söylemeye devam ediyorlar.

Onlar hakkında 29 Mayıs'tan sonra konuşacağız...

2. Sinan Oğan konusu.

14 Mayıs'taki ilk turda Recep Tayyip Erdoğan %49.52 oran ile 27.133.837 oy,

Kemal Kılıçdaroğlu %44.88 ile 24.594.932 oy,

Sinan Oğan'da %5.17 ile 2.831.208 oy aldı.

Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun 2,5 milyon oy önünde.

TBMM'de çoğunluk Cumhur İttifakı'nda. Erdoğan'ın ikinci turda ipi rahat göğüslemesi adına bu önemli bir faktör.

Ayrıca moral üstünlük Cumhur İttifakı'nda. Şimdi Cumhur İttifakı'nın bütün milletvekilleri, parti teşkilâtları, tarihî fırsatı değerlendirmek adına canla başla çalışacaklar.

Bunu kaydettikten sonra "Sinan Oğan kimi destekleyecek" sorusuna dönelim.

Elbette 2 milyon 831.208 oyu ile Sinan Oğan'ın Erdoğan'ı destekleme kararı alması 28 Mayıs için berrak bir tablo oluşturur.

Burada asıl soru Oğan'ın kimi destekleyeceğinden çok, Oğan'ın, yakaladığı siyasî başarıyı devam ettirip ettiremeyeceğidir.

"Kim daha çok verirse" pazarlık anlayışı Sinan Oğan'ı bitirir.

Evet, AK Parti'ye eleştirileri var ama 6'lı masanın terör örgütü PKK'ya tavır koymaması, Kandil'in partisi HDP ile içli dışlı olması, eleştiri konusu olmaktan çok öte milli güvenlik meselesidir.

Oğan'ın, "ne tarafı desteklersek, o taraf kazanır" demesi büyük lâftır.

Erdoğan'ın aldığı 27 milyon oyun, ne manaya geldiğini görmezden gelmektir.

Sinan Oğan'ın Erdoğan'ı desteklememesi, Kılıçdaroğlu'na seçimi kazandırmaz ama Sinan Oğan'ı bitirir.

Soru; Sinan Oğan'ın, Muharrem İnce'nin dayanamadığı küresel baskıya, dayanıp dayanamayacağıdır…”