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Siyaset Sinan Oğan'ın oy kullandığı sandıktan Kılıçdaroğlu çıktı
Siyaset

Sinan Oğan'ın oy kullandığı sandıktan Kılıçdaroğlu çıktı

Yeniakit Publisher
2023-05-14 19:11:00 - 2023-05-14 19:14:42
Sinan Oğan'ın oy kullandığı sandıktan Kılıçdaroğlu çıktı

Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın oy kullandığı sandıktan en fazla oyu Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu aldı.

Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın oy kullandığı sandıkta en fazla oyu, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu aldı.

3'ü geçersiz sayıldı

Oğan'ın oy verdiği Kocatepe Mimar Kemal Anadolu Lisesi'ndeki 1276 numaralı sandıkta kullanılan 331 oyun 3'ü geçersiz sayıldı. Sayım sonuçlarına göre, Kemal Kılıçdaroğlu 278 oyla birinci oldu.

Sandıktan cumhurbaşkanı adaylarından Recep Tayyip Erdoğan'a 36, Sinan Oğan'a 14 oy çıkarken, Muharrem İnce için oy çıkmadı.

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