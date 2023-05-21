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Siyaset Sinan Oğan'ın kararı netleşti! İkinci turda o ismi destekleyecek
Siyaset

Sinan Oğan'ın kararı netleşti! İkinci turda o ismi destekleyecek

Yeniakit Publisher
2023-05-21 11:58:00 -
Sinan Oğan'ın kararı netleşti! İkinci turda o ismi destekleyecek

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalmasının ardından yüzde 5,17’lik oy oranı ile hangi adayı destekleyeceği merak konusu olan ATA İttifakı’nın adayı Sinan Oğan’ın, “Cumhur İttifakı’ndan yana tavır sergilemesi” yönünde bir eğilimin ağırlık kazandığı ifade ediliyor.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalmasının ardından yüzde 5,17’lik oy oranı ile hangi adayı destekleyeceği merak konusu olan ATA İttifakı’nın adayı Sinan Oğan’ın, “Cumhur İttifakı’ndan yana tavır sergilemesi” yönünde bir eğilimin ağırlık kazandığı ifade ediliyor.

Cumhuriyet'ten Selda Güneysu'nun haberine göre Oğan cephesinde, seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu’na giden oylarda “HDP seçmeninin etkisinin olduğu” değerlendirmeleri yapılıyor. “Terörle mücadele konusunda Cumhur İttifakı’nın söylemlerinin daha net ortaya çıktığı” iddia ediliyor.

Oğan cephesi, Kılıçdaroğlu’nun milliyetçilik ile ilgili açıklamasının da “sahada karşılık bulmadığını” düşünüyor. 

 
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Putsavar

Başka şansı yok. Zafer partisi iran ve yahudi güdümlüdür. Gerçek bir tabanları da kesinlikle yok. Sıkıyorsa zillete versin desteğini.
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