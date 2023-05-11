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Gündem Sinan Oğan'dan İsmail Saymaz'a tepki: Olmadı bu
Gündem

Sinan Oğan'dan İsmail Saymaz'a tepki: Olmadı bu

Yeniakit Publisher
2023-05-11 18:04:00 -
Sinan Oğan'dan İsmail Saymaz'a tepki: Olmadı bu

Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, parti genel merkezinde yaptığı açıklama ile Cumhurbaşkanı adaylığından çekildiğini bildirdi. Yaşanan flaş gelişmeden sonra, Solcu Gazete, İsmail Saymaz'ın ATA İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan’ın da adaylıktan çekileceğini söylediğini iddia etti.

Solcu Gazete'ye İsmail Saymaz'dan tepki geldi. Saymaz, cevap olarak "Böyle demedim. 'Söylentisi var fakat Ümit Özdağ doğrulamıyor' dedim." ifadesini kullandı.

Ardından bu kez de Sinan Oğan, İsmail Saymaz'a tepki gösterdi. Oğan, Saymaz'a şunları söyledi:

"Olmadı bu İsmail bey! Lütfen bizim üzerimize oynanmak istenen oyunlara alet olmayın!"

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