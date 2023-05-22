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Medya Sinan Oğan'dan flaş çıkış! Hiç kimse bunu beklemiyordu
Medya

Sinan Oğan'dan flaş çıkış! Hiç kimse bunu beklemiyordu

Yeniakit Publisher
2023-05-22 14:29:00 -
Sinan Oğan'dan flaş çıkış! Hiç kimse bunu beklemiyordu

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ilk turda elenen Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan “Ümit Özdağ ile kararımız aynı olmak zorunda değil” dedi.

Cumhurbaşkanlığı seçimi hiçbir adayın yüzde 50+1’i bulamaması nedeniyle ikinci tura kalınca yüzde 5 oy alan Sinan Oğan’ın kimi destekleyeceği kritik bir hal aldı. Bu kapsamda hem muhalefet hem de iktidar, Oğan ve Ata İttifakı bileşenleriyle görüşmeler yürütüyor.

Oğan, üç gün önce Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la görüştü. Bu gelişmenin ardından gazeteci Saygı Öztürk, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın partisine “Sinan Oğan’la yollar ayrılabilir ancak iletişim devam edecek” dediğini öne sürmüştü.

Bugün Sözcü’den İsmail Saymaz’a konuşan Oğan, şunları söyledi: “Ümit beyle tüm süreci istişareyle götürüyoruz. Hatta farklı şeyler düşünsek de istişare ediyoruz. Aramızda sıkıntı yok. Her şeyi konuşuyoruz. Sadece Ümit beyle değil, diğer arkadaşlarla da… Ümit beyle dostluğumuz ve hukukumuz var. Ancak kararımız aynı olmak zorunda değil.”

 
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