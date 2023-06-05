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Ekonomi Sinan Oğan'dan bomba "Mehmet Şimşek" itirafı
Ekonomi

Sinan Oğan'dan bomba "Mehmet Şimşek" itirafı

Yeniakit Publisher
2023-06-05 12:06:00 -
Sinan Oğan'dan bomba "Mehmet Şimşek" itirafı

Cumhurbaşkanlığı Seçimi İkinci Turu'nda Erdoğan'ı destekleyen Sinan Oğan, Mehmet Şimşek'in Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanması sonrası dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 28 Mayıs'ta cumhurbaşkanı seçimini ikinci turunda yeniden seçilmesinin ardından kabinesi belli oldu. Bu kapsamda Mehmet Şimşek, Hazine ve Maliye Bakanı oldu.

ATA İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı olan ve 14 Mayıs'ta cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunda yüzde 5.17 oy alan Sinan Oğan, Mehmet Şimşek hakkında yaptığı paylaşımla dikkati çekti.

İkinci turda Erdoğan'a desteğini açıklaması sonrası bir kesim tarafından hedef alınan Oğan, Erdoğan'a destek vermesinin en önemli ön şartlarından birisinin "faiz sebep enflasyon sonuç" politikasından vazgeçilmesi olduğunu söyledi.

Şimşek'in göreve gelmesinin ekonomiyi normalleştireceğini kaydeden Sinan Oğan, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Seçimlerin ikinci turunda Cumhur İttifakı adayı Sayın Erdoğan'a destek vermemizin en önemli ön şartlarından birisi, son bir kaç yıldır uygulanan 'faiz sebep enflasyon sonuç' politikalarından vazgeçilmesi ve uluslararası normlara uygun ekonomi politikalarının uygulanmasına geçilmesiydi. Yeni kabinede Sayın Mehmet Şimşek'in göreve başlamasıyla artık ekonomide inşallah en kısa zamanda normalleşme adımlarını göreceğiz" ifadelerini kullandı.

Oğan ayrıca, Şimşek'in "Türkiye'nin rasyonel bir zemine dönme dışında bir seçeneği kalmamıştır" ifadesini kullandığı anın videosunu da açıklamasına ekledi.
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