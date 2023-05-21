Sinan Oğan'dan 11 maddelik paylaşım

14 Mayıs'ta gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adaylardan hiçbiri yüzde 50'yi geçemediği için seçim 2. tura kaldı. Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yarışacağı 2. tur seçimlerinde ATA İttifakı'nın adayı Sinan Oğan kilit bir rolde.

Kimi destekleyeceği merak konusu oldu

28 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde kimi destekleyeceği merak konusu olan Sinan Oğan cephesi henüz kararını vermiş değil. Her iki ittifak da Oğan cephesinden gelecek kararı bekliyor.

11 maddelik paylaşım yaptı

Seçime 7 gün kala Sinan Oğan, sosyal medya üzerinden dikkat çeken bir paylaşıma imza attı. Oğan'ın 11 maddelik paylaşımı şöyle:

"Bu seçimleri toplumun önüne koyduğumuz amaç ve hedefler açısından değerlendirdiğimizde;

Türk Milliyetçiliği ve Atatürkçülüğü ülkenin ana gündemlerinden birisi haline getirdik,

HDP üzerinden oluşturulan "kilit parti" söylemlerini yıkarak Türk milliyetçilerini kilit konumuna yükselttik,

İki ittifak arasında serpiştirilmiş, ikinci plana itilmiş ve adeta "yedek" olarak görülen Türk Milliyetçisi seçmeni yeniden siyasetin merkezine yerleştirdik,

Türkiye'de güçlü bir Milliyetçi Seçmen kitlesinin görülmesine katkı sağladık, bu söylem milliyetçi kitlenin genişlemesini sağladı,

Seçimlerin ikinci tura kalmasını sağlamakta beraber, ikinci turun ana gündemini de belirleme yetisine sahip olduk,

İkinci tura kalan adayların bizim söylemlerimize sarılmalarını sağladık, bizi "dikkate almak istemeyen", "saymaya gerek görmeyen" siyasetin bu başlattığımız hareketi saydığını gördük,

Sığınmacılar konusunda yeterli farkındalığı oluşturduk, bu konuda her iki ittifakada dabir geri dönüş takviminin oluşturulmasına katkıda bulunduk,

PKK, FETÖ vb gibi her türlü terör örgütüyle mücadele konusunda takındığımız ilkeli ve kararlı tavrın siyasetin ana akımında da yer bulmasını sağladık,

HDP ve Hüda-Par'ın Türk siyasetini esir almalarına engel olduk,

Anayasanın değiştirilemez ilkeleri, Türklük gibi konularda farkındalık oluşturduk.

Yürüttüğümüz ilkeli ve kaliteli siyaset tarzı toplumumuzun büyük takdir ve desteğini görerek siyaset yapma tarzımızla farkındalık oluşturduk.

Bizi izlemeye devam edin."

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İşte o paylaşım: