Sinan Oğan yarınki programını iptal etti! Adaylıktan çekilecek mi?

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmesinin ardından, ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan yarınki Antalya programını iptal etti.

Bu gelişme siyaset kulislerinde hareketliliğe yol açtı.

''SONUNA KADAR MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİZ''

Sinan Oğan, adaylıktan çekileceği yönündeki iddiaları sosyal medyadan yalanladı.

Oğan paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

''Türk milletinin aziz evlatları, sonuna kadar mücadeleye devam edeceğiz. Son günlerde bize dönük artan provokasyon duyumları üzerine seçimin son günü herhangi bir olay yaşamak istemedik. O sebeple de bu akşam İstanbul’dayım. Yarın Ankara’da olacağım. Lütfen bizim dışımızdaki hiçbir açıklamaya itibar etmeyiniz."

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"BIRAKIN ÇEKİLMEYİ İKİNCİ TUR İDDİAMIZI SÜRDÜRÜYORUZ"

Katıldığı televizyon programında da, "Adaylıktan çekilecek misiniz?" sorusuna yanıt veren Sinan Oğan, "Kimse çekilmemizi beklemesin. Bırakın çekilmeyi, ikinci tur iddiamızı sürdürüyoruz" yanıtını verdi. Oğan, "Biz bırakın çekilmeyi ikinci tur için iddiamızı sürdürüyoruz. Son iki üç gün içerisinde yaşadığımız hadiseler bizi ikinci turun ortağa haline getirmiştir. Ben de diyorum ki biz büyük sürpriz yapacağız Türk siyasetinde" diye konuştu.

ATA İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Dr. Sinan Oğan, Habertürk'te yayınlanan Teke Tek programında Fatih Altaylı'ya açıklamalarda bulundu.

Oğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

Sayın İnce'nin son yaşadıklarına üzüldüğümü ifade etmek istiyorum. Maalesef birtakım sahte girişimlerle sayın İnce'ye birtakım itibar suikasti yapıldı. Sayın İnce'nin sağlık sorunu yaşamasına sebep oldu. Sayın İnce'ye geçmiş olsun demek istiyorum. Türk siyasetinde artık bu metodların atılması gerektiğini ifade etmek isterim. Medya sayın İnce'yi çok hızlı bir şekilde tüketiyor demiştim sizin programınızda. Şunu demiştim; kamuoyu diğer üç adayı zaten biliyor. Kamuoyu bizi bilmiyor, en büyük eksiğimiz o. Kamuoyu bizi tanıdıkça sevecek. Sayın İnce ile ben yaklaşık 6 ay önce görüşme yapmıştım. Kendisine bir ittifak kuralım bu ittifakın içinde Memleket Partisi olsun demiştim. Zafer Partisi, Memleket Partisi'nin bu işin içinde olması yönünde çalışma yürütüyorduk. O zaman sayın İnce 'Kabul, ancak bana şunu ispat ederseniz olurum; benden 1 oy fazla alacağını ispat ederseniz' demişti. Ben kendisine şu cevabı vermiştim. Sayın İnce'nin daha çok CHP tabanına dönük siyaseti oluğunu, CHP seçmeninin Kılıçdaroğlu'na yöneleceğini söylemiştim. Süreç içerisine bizim oylarımız arttı. HDP'nin Türk siyasetinde kilit olma rolünü ortadan kaldıracağız demiştik. Bugün itibariyle çoktan ortadan kaldırdık.

Birçok şeyi kendim yapıyorum. Arkadaşlarımızla kısıtlı imkanlarla yapıyoruz. Sayın Erdoğan ve sayın Kılıçdaroğlu bizim çekilmemizi falan beklemesin. Böyle bir şey asla yok. Sabah Adana'daydım. Bir muzlu süt içmeye gittik. Kafeye gittiğimizde baktık ki miting olmuş orası. Dün Osmaniye'de muazzam ilgi vardı. 1 saat uçakta geçirdik. Birisi bir tweet atmış 'Sinan Oğan çekiliyor'. Allah'tan korkun. İsmail Bey'e yazdım, 'çok ayıp ediyorsun' dedim. İsmail Bey beni herzaman arayabilen gazeteciler. İnsanlar atıyorlar. Biz bırakın çekilmeyi ikinci tur için iddiamızı sürdürüyoruz. Son iki üç gün içerisinde yaşadığımız hadiseler bizi ikinci turun ortağa haline getirmiştir. Ben de diyorum ki biz büyük sürpriz yapacağız Türk siyasetinde."