Sinan Gümüş ve Filip Novak sağlık kontrolünden geçti
İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe'nin yeni transferleri Sinan Gümüş ve Filip Novak, sağlık kontrolünden geçti.
Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Acıbadem Altunizade Hastanesinde detaylı kan tetkikleri yapılan Fenerbahçeli futbolcular; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi.
Sarı-lacivertli futbolcuların sağlık kontrolleri; akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.