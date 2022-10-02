Sinan Engin'den şaşırtan Icardi yorumu!

Adana Demirspor maçında forma giyemeyen Icardi'nin moralinin bozuk olduğu için oynayamadığı iddia edildi. Ünlü spor yorumcusu Sinan Engin, "Boşa kardeşim" ifadelerini kullanarak oyuncuya öğüt verdi.

Galatasaray’da Adana Demirspor maçında Icardi'nin forma giymemesi taraftarlar tarafından büyük hayal kırıklığı olarak karşılandı. Hafif sakatlığı sebebiyle maçta oynamak istemeyen Icardi'nin moralinin neden bozuk olduğu ortaya çıktı.

Arjantinli bir gazetecinin haberine göre; Wanda Nara'nın Mauro Icardi'yi birlikte yaşadıkları eve almadığı iddia edildi. Bu haber üzerine ünlü yorumcu Sinan Engin sinirlenerek Icardi'ye öğüt verdi.

Sinan Engin: "Icardi, güzel kardeşim. Wanda Nara seni evine almıyorsa boşan kardeşim. Koskoca Galatasaray camiası seni bekliyor. Eğer eşin Türkiye'ye gelmek istemiyorsa ve sen ikna etmek için gittiğinde seni eve almıyorsa boşan kardeşim o zaman. Icardi sakatlığını bahane ederek bilerek oynamadı!"

Icardi’nin eşi Wanda Nara, geçtiğimiz hafta yaptığı paylaşımla, Arjantinli futbolcudan ayrıldığını açıklamıştı. Ancak Icardi, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla Wanda’ya aşkını bir kez daha itiraf etti ve ikili tekrar bir araya geldi.

Icardi, “Telefonumu açsana!” diye mesaj atan Nara’ya mesafeli durarak, “Ben bekar biriyim. Beni sen terk ettin!” ifadelerini kullanmıştı. Icardi, başka bir paylaşımında ise çocuklarının annesi Wanda ile yaptığı görüntülü konuşmadan ekran görüntüsü attı ve “Seni seviyorum toksik kadın” yazmıştı.

Takipten yine çıktılar

Wanda Nara, geçen yıl da Icardi’den ‘ihanet’ gerekçesiyle ayrılmış ancak daha sonra barışmışlardı.

İkilinin yeniden bir araya gelip gelmeyeceği belli olmazken, çiftin Instagram'dan birbirlerini yine takipten çıktığı görüldü.