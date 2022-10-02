  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Sinan Engin'den şaşırtan Icardi yorumu!
Spor

Sinan Engin'den şaşırtan Icardi yorumu!

Adana Demirspor maçında forma giyemeyen Icardi'nin moralinin bozuk olduğu için oynayamadığı iddia edildi. Ünlü spor yorumcusu Sinan Engin, "Boşa kardeşim" ifadelerini kullanarak oyuncuya öğüt verdi.

Yeniakit Publisher
2022-10-02 12:00:00 -
Sinan Engin'den şaşırtan Icardi yorumu!

Adana Demirspor maçında forma giyemeyen Icardi'nin moralinin bozuk olduğu için oynayamadığı iddia edildi. Ünlü spor yorumcusu Sinan Engin, "Boşa kardeşim" ifadelerini kullanarak oyuncuya öğüt verdi.

Galatasaray’da Adana Demirspor maçında Icardi'nin forma giymemesi taraftarlar tarafından büyük hayal kırıklığı olarak karşılandı. Hafif sakatlığı sebebiyle maçta oynamak istemeyen Icardi'nin moralinin neden bozuk olduğu ortaya çıktı.

Arjantinli bir gazetecinin haberine göre; Wanda Nara'nın Mauro Icardi'yi birlikte yaşadıkları eve almadığı iddia edildi. Bu haber üzerine ünlü yorumcu Sinan Engin sinirlenerek Icardi'ye öğüt verdi.

Sinan Engin: "Icardi, güzel kardeşim. Wanda Nara seni evine almıyorsa boşan kardeşim. Koskoca Galatasaray camiası seni bekliyor. Eğer eşin Türkiye'ye gelmek istemiyorsa ve sen ikna etmek için gittiğinde seni eve almıyorsa boşan kardeşim o zaman. Icardi sakatlığını bahane ederek bilerek oynamadı!"

 

Icardi’nin eşi Wanda Nara, geçtiğimiz hafta yaptığı paylaşımla, Arjantinli futbolcudan ayrıldığını açıklamıştı. Ancak Icardi, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla Wanda’ya aşkını bir kez daha itiraf etti ve ikili tekrar bir araya geldi.

Icardi, “Telefonumu açsana!” diye mesaj atan Nara’ya mesafeli durarak, “Ben bekar biriyim. Beni sen terk ettin!” ifadelerini kullanmıştı. Icardi, başka bir paylaşımında ise çocuklarının annesi Wanda ile yaptığı görüntülü konuşmadan ekran görüntüsü attı ve “Seni seviyorum toksik kadın” yazmıştı.

Takipten yine çıktılar

Wanda Nara, geçen yıl da Icardi’den ‘ihanet’ gerekçesiyle ayrılmış ancak daha sonra barışmışlardı.

İkilinin yeniden bir araya gelip gelmeyeceği belli olmazken, çiftin Instagram'dan birbirlerini yine takipten çıktığı görüldü.

 

 

 

Aziz Yıldırım'ın son hali şok etti! Sinan Engin paylaştı...
Aziz Yıldırım'ın son hali şok etti! Sinan Engin paylaştı...

Spor

Aziz Yıldırım'ın son hali şok etti! Sinan Engin paylaştı...

Kestirme çorbası tarifi: Kestirme çorbası nerenin? Terbiyeli yoğurt çorbası (Yoğurtlu kestirmeli Çorba)
Kestirme çorbası tarifi: Kestirme çorbası nerenin? Terbiyeli yoğurt çorbası (Yoğurtlu kestirmeli Çorba)

Gıda

Kestirme çorbası tarifi: Kestirme çorbası nerenin? Terbiyeli yoğurt çorbası (Yoğurtlu kestirmeli Çorba)

Evde çiğ köfte ( Blendırla 10 dakikada) nasıl yapılır? Robotta geleneksel çiğ köfte tarifi
Evde çiğ köfte ( Blendırla 10 dakikada) nasıl yapılır? Robotta geleneksel çiğ köfte tarifi

Gıda

Evde çiğ köfte ( Blendırla 10 dakikada) nasıl yapılır? Robotta geleneksel çiğ köfte tarifi

İntihar sanılıyordu ama öz abisi Dilşen Avcı'yı öldürdüğünü itiraf etti! Yine olsa yine öldürürüm...
İntihar sanılıyordu ama öz abisi Dilşen Avcı'yı öldürdüğünü itiraf etti! Yine olsa yine öldürürüm...

Yerel

İntihar sanılıyordu ama öz abisi Dilşen Avcı'yı öldürdüğünü itiraf etti! Yine olsa yine öldürürüm...

Kuru erik şifa dağıtıyor! Eskiler eriği boşa kurutmuyor! Kuru eriğin faydaları İbrahim Saraçoğlu
Kuru erik şifa dağıtıyor! Eskiler eriği boşa kurutmuyor! Kuru eriğin faydaları İbrahim Saraçoğlu

Gıda

Kuru erik şifa dağıtıyor! Eskiler eriği boşa kurutmuyor! Kuru eriğin faydaları İbrahim Saraçoğlu

Hünnap hasat zamanı: 300 yıllık bereketi taşıyor! Hünnap nerede yetişir, ne kadar büyür? Hünnap faydaları
Hünnap hasat zamanı: 300 yıllık bereketi taşıyor! Hünnap nerede yetişir, ne kadar büyür? Hünnap faydaları

Gıda

Hünnap hasat zamanı: 300 yıllık bereketi taşıyor! Hünnap nerede yetişir, ne kadar büyür? Hünnap faydaları

Altın alacaklar dikkat! İslam Memiş yatırımcıları Ekim ayı için uyardı! Dolardan uzak durun...
Altın alacaklar dikkat! İslam Memiş yatırımcıları Ekim ayı için uyardı! Dolardan uzak durun...

Ekonomi

Altın alacaklar dikkat! İslam Memiş yatırımcıları Ekim ayı için uyardı! Dolardan uzak durun...

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23