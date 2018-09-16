Sinan Engin'den flaş açıklama: Beşiktaş'ın hakkını yediler...
Spor yorumcusu Sinan Engin Beşiktaş Yeni Malatyaspor maçı sonrasında çarpıcı analizlerde bulundu.16 Eylül 2018 Pazar 01:49
Beşiktaş - Yeni Malatyaspor maçının ardından Gary Medel'in pozisyonunu Beyaz TV'de yorumlayan Sinan Engin, "Beşiktaş'ın hakkı yendi." dedi.
"BEŞİKTAŞ'IN HAKKINI YEDİLER"
Neden VAR sistemine bakmaya gerek duymuyorsun? Beşiktaş'ın 1 hafta sonra derbisi var ve en önemli oyuncusu atılıyor. Eliyle şöyle yapmış da falan... Geçeceksin bunları. Beşiktaş'ın hakkını yediler.
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