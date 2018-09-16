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Sinan Engin'den flaş açıklama: Beşiktaş'ın hakkını yediler...

Spor yorumcusu Sinan Engin Beşiktaş Yeni Malatyaspor maçı sonrasında çarpıcı analizlerde bulundu.

16 Eylül 2018 Pazar 01:49
Sinan Engin'den flaş açıklama: Beşiktaş'ın hakkını yediler...

Beşiktaş - Yeni Malatyaspor maçının ardından Gary Medel'in pozisyonunu Beyaz TV'de yorumlayan Sinan Engin, "Beşiktaş'ın hakkı yendi." dedi.

"BEŞİKTAŞ'IN HAKKINI YEDİLER"

Neden VAR sistemine bakmaya gerek duymuyorsun? Beşiktaş'ın 1 hafta sonra derbisi var ve en önemli oyuncusu atılıyor. Eliyle şöyle yapmış da falan... Geçeceksin bunları. Beşiktaş'ın hakkını yediler.

Haber Tarihi: 16 Eylül 2018 Pazar 01:49
  1. Sinan Engin
  2. Beşiktaş
  3. Yeni Malatyaspor
  4. Medel

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