Sinan Engin'den çarpıcı açıklama: Bafetimbi Gomis her an Fenerbahçe ile anlaşabilir

Yorumcu Sinan Engin Beyaz Tv ekranlarında Gomis hakkında flaş bir iddia da bulundu.

İşte Sinan Engin'in o açıklamaları:

Gomis her an Fenerbahçe ile anlaşabilir. Fenerbahçe'ye heyecan getirir, tribünlere heyecan getirir. Ben şahsen isterim Beşiktaş'ta oynamasını.

Eldeki bazı forvet oyuncuları yollar sponsor bulur alır. Para sıkıntısı olmaz.

Gomis'in Fatih Terim ve Abdürrahim Albayrak'a yaklaşım biçimi çok yanlış. Bundan dolayı Galatasaray'ı eleştirmem.