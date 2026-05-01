Dünün töreci ülkücüsü Enginyurt’tan kırk yıllık solcu sloganı! “Emek kazanacak, halk kazanacak!”
Çocukluktan itibaren ülkücü hareketin ve MHP teşkilatlarının içinde yer alan, hatta MHP ile ters düşenlere dayaklı töre uygulamalarıyla tanınan Cemal Enginyurt, şimdi kırk yıllık solcular gibi sloganlar atıyor.
2023 seçimlerinden önce CHP’ye kapağı attıktan sonra hızlı bir dönüşüm geçiren CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, 1 Mayıs İşçi Bayramı’nı kutlamak için yaptığı paylaşımda değme eski tüfek solcuları aratmadı. Enginyurt, 1 Mayıs’ı, “Ekmeğin pahalı, emeğin ucuz olduğu düzene karşı; Emek kazanacak, halk kazanacak! 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı kutlu olsun!” ifadeleriyle kutladı.
