Sinan Engin'den Beşiktaş yorumu: Pepe ve Vida, Barcelona ve Bayern Münih'te rahat oynar...

Sinan Engin, Beşiktaş'ın defans oyuncuları Pepe ve Vida hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Kayserispor karşısında Pepe ve Vida'nın kusursuza yakın oynadıklarını belirten Sinan Engin, ikilinin dünya çapında defans oyuncuları olduğu söyledi. Pepe ve Vida'nın pas becerilerinin de yüksek olduğunu belirten Engin, "Pepe ve Vida, Bayern Münih ile Barcelona'da rahat rahat oynarlar, hiç tartışmasız! Maicon - Serdar Aziz, Skrtel - Roman Neustadter mi Pepe - Vida mı? Verin bakalım Fatih Terim'e Vida ve Pepe'yi ne diyecek?" ifadelerini kullandı.