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Sinan Engin: Serdar Aziz'e yapılan hareket bile faul değil, bu tamamen eyyam penaltısı

Fenerbahçe - Rizespor maçını yorumlayan Sinan Engin, karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler'i de çok sert bir dille eleştirdi.

03 Mart 2019 Pazar 02:28
Sinan Engin: Serdar Aziz'e yapılan hareket bile faul değil, bu tamamen eyyam penaltısı

Yorumcu Sinan Engin Beyaz TV'de yayınlanan Beyaz Futbol programında Fenerbahçe-Rizespor maçının hakemi Halil Umut Meler'i eleştirdi.

Fenerbahçe'nin lehine verilen penaltı kararını eleştiren Sinan Engin, çarpıcı ifadeler kullandı.

İşte Sinan Engin'in açıklamaları;

Halil Umut Meler'in maçın içine ettiğini söyeyebiliriz. Bu kadar basit olmamalı. Bu kararlar deplasmanda verilebilir mi? Bu maç Rize'de oynansa o pozisyona penaltı çalınabilir miydi?

"Bu tamamen eyyam penaltısı''

Yorumcuları dinledik, penaltı diyorlar. Herkes eyyamcı olmuş. Bu penaltıyı Halil Umut Meler çalmasa, kimse penaltı demezdi. Serdar'a yapılan hareket bile faul değil. Bu tamamen eyyam penaltısı

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Haber Tarihi: 03 Mart 2019 Pazar 02:28
  1. Sinan Engin
  2. Serdar Aziz
  3. Fenerbahçe
  4. Çaykur Rizespor
  5. Halil Umut Meler

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