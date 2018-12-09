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Sinan Engin: Galatasaray kapısının önünü temizleyecek, ondan sonra federasyon ve hakemler diyecek

Spor yorumcusu Sinan Engin, Galatasaray'ın kendi sahasında 2-2 berabere kaldığı Çaykur Rizespor maçını yorumladı.

09 Aralık 2018 Pazar 02:03
Sinan Engin: Galatasaray kapısının önünü temizleyecek, ondan sonra federasyon ve hakemler diyecek

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig 15. haftasında sahasında Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kaldı. Maçın ardından Beyaz TV yorumcusu Sinan Engin açıklamalarda bulundu.

''Galatasaray 2-0'dan nasıl maç verir?''

Galatasaray 2-0'dan nasıl maç verir? Hem de kendi sahasında. Fatih Terim muhtemelen maça falan gelmedi. Galatasaray önce kendi bahçesini, kapısının önünü temizleyecek. Ondan sonra federasyon ve hakemler diyecek. 

"Çaykur Rizespor galibiyeti kaçırdı''

2-0'dan yapılan sonra oyuncu değişiklikleri skandal. Çaykur Rizespor, Muslera olmasa 3'e 4'e gidiyordu. Çaykur Rizespor galibiyeti kaçırdı. Galatasaray takımının oyun içindeki yanlışları ve doğrularını bir kenara bırakırım, maalesef hakemlerimiz Galatasaray'a iyi gözle bakmıyorlar.

Hakem boyutuna geldiğim zaman Linnes'in penaltısını vermeyen hakemi mahmeye veririm. Bu işin hakem boyutu. Ancak diğer tarafta Galatasaray önce kendi sorunlarına ve performansına da bakacak.

Haber Tarihi: 09 Aralık 2018 Pazar 02:03
  1. Sinan Engin
  2. Galatasaray
  3. Çaykur Rizespor
  4. Süper Lig

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