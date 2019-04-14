Sinan Engin: Galatasaray, Fenerbahçe'yi yenerse şampiyon olur

Süper Lig 28. haftasında Beşiktaş sahasında Medipol Başakşehir'i 2-1 mağlup etti. Sinan Engin Beyaz TV'de müsabakayı yorumladı.



"İkinci yarının tartışmasız en flaş takımı Beşiktaş''

Müthiş bir Beşiktaş seyrettik ikinci yarıda. İkinci yarının tartışmasız en flaş takımı Beşiktaş. İkinci yarıda harika bir futbol vardı bugün. İşte Beşiktaş bu diyorum. Beşiktaş adamın göbeğinden geçer derler ya, işte öyle Beşiktaş.

"Beşiktaş havaya girdi''

Yarın Galatasaray, Fenerbahçe'ye yenilirse Beşiktaş da orada Galatasaray'ı yenerse Beşiktaş ikinci olur. Şu anda şartlar bu şekilde. Yener mi? Bilemeyiz. Beşiktaş havaya girdi ama. Takımda sistem oturdu.

"Galatasaray, Fenerbahçe'yi yenerse şampiyon olur''

Eğer Galatasaray, Fenerbahçe'yi yenerse şampiyon olur. Beşiktaş bugün aldığı galibiyetle ligin kaderini değiştirdi.