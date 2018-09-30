Sinan Engin: Bu sezon Türkiye'ye gelen en iyi futbolcu Adem Ljajic

"BU SEZON TÜRKİYE'YE GELEN EN İYİ TRANSFER LJAJİC"

Atiba, Adem Ljajic ve Quaresma iyi oynayanlar arasında. Adem Ljajic müthiş futbolcu. Oğuzhan'ın stili ve Oğuzhan'ın hızlısı. Oğuzhan'ın bir de Avrupa kafası. Çok fantastik ve klas bir oyuncu. Tartışmasız Türkiye'de bu sezonun en iyi transferi Adem Ljajic'tir. Bu sezon Türkiye'ye gelen futbolcular arasında en iyisi Adem Ljajic'tir.

"BABEL İYİ DEĞİLDİ AMA BU TAKIMIN OLMAZSA OLMAZIDIR"

Babel iyi değildi ama başkaları sahneye çıktı. Babel de olsaydı 4 olurdu zaten. Bugün iyi olmasa bile Beşiktaş'ın olmazsa olmazıdır. Babel'e Beşiktaş'ın her zaman ihtiyacı var