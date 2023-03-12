Sinan Engin açtı ağzını, yumdu gözünü! Şampiyonu açıkladı bile...

Süper Lig'in 25. haftasını Kasımpaşa karşısında alınan 1-0'lık galibiyetle tamamlayarak zorlu bir virajı kayıpsız dönen Galatasaray, en yakın rakibini Fenerbahçe ile olan puan farkını 9'a çıkarırken, önemli bir avantajı cebine koydu. Karşılaşmanın ardından mücadeleye dair değerlendirmelerde bulunan ünlü yorumcu Sinan Engin'in 'Şampiyon belli' derken, 'Lafı gevelemeyelim' ifadelerini kullandı.

Ligin 25'nci haftasında sahasında ağırladığı Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup eden Galatasaray maç fazlasıyla en yakın rakibi Fenerbahçe ile olan puan farkını 9'a yükseltirken önemli bir avantajı da cebine koydu.

Karşılaşmanın ardından Beyaz TV ekranlarında şampiyonluk yarışında dair konuşan Sinan Engin dikkat çeken ifadeler kullanırken, "Bu iş Fenerbahçe ile Galatasaray'ın arasında geçecek." derken, an itibarıyla zirve ile arasında 17 puan Beşiktaş için "Bu saatten sonra Beşiktaş'ın şampiyonluğu yakalaması hayalci olur." ifadelerini kullandı.

Sinan Engin'in sözleri çokça dikkat çekerken, Galatasaraylı taraftarlar tarafından paylaşım rekoru kırdı.

"Bu iş Fenerbahçe ile Galatasaray'ın arasında geçecek. Bu saatten sonra Beşiktaş'ın şampiyonluğu yakalaması hayalci olur."

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"Galatasaray bugün kötü oynayarak kazandı buna rağmen kazandı! Belli iyi takımsın."

"Transferde Galatasaray takımı çok çok başarılı. Alıyor, getiriyor ve adam golünü atıyor, parasını çıkarıyor."

"Jorge Jesus üşüyormuş! Dede üşümez benden daha sağlam! Sevilla maçı kazanılması gereken maçtı! Sevilla, köy takımı olmuş."

"Fenerbahçe eğer şampiyon olursa, Jorge Jesus'a rağmen şampiyon olur! Jorge Jesus'un Dünya Kupası'ndan sonra kimyası bozuldu! Dünya Kupası'ndan sonra sanki beynine birileri girdi! Dünya Kupası'ndan sonra bambaşka bir adam oldu."

"Şampiyon belli, lafı gevelemeyelim! İkinciye bakalım! Galatasaray şampiyonluğu vermez! Fenerbahçe de aynı durumda olsaydı bu puan farklıyla şampiyonluğu vermezdi."

"Elinde Arda Güler gibi bir değer var, gidip 85. dakikada oyuna sokuyorsun! Bu olmaz hocam!"

"Ferdi Kadıoğlu bile bekte oynayan adam, kaleci ile karşı karşıya kalıyordu! King uyansana ya, santraforsun ya!"

"Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki şampiyonluk mücadelesi, Sami Yen'deki maça kalmaz! Ondan önce iş biter. İş bitmiş, ikincilik için çırpınışlar var."

"Play-Off falan gelmez, istemiyorlar. Galatasaray işi bitirmiş, bu saatten sonra neden yarışa soksunlar herkesi! Kendimizi kandırmayalım!"

"Taraflı tarafsız herkes seviyordu Jorge Jesus'u, Dünya Kupası'ndan sonra değişti Jesus! Taraftarda da Jesus'a karşı ibre değişti."