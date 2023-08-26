Sinan Burhan'dan Ekrem İmamoğlu'na: Siyaseten yok hükmünde olacak!

Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul konusundaki sorumsuzluğuna dikkat çeken Burhan, "Sayın İmamoğlu, Elazığ’da deprem oldu, Erzurum’da kayak yapmaya gitti." dedi.

"CHP İstanbul İl Teşkilatı’yla kavgalı bir İmamoğlu var." ifadesini kullanan Burhan şu tespitini aktardı:

Şu anda CHP İstanbul İl Teşkilatı bile İmamoğlu’na destek vermeyecek. Seçimlerden mağlubiyetle çıktığı zaman siyaseten yok hükmünde olacak. Şu anda İstinaf Mahkemesi’nin cezayı onamasını umuyor. Bunun üzerinden mağduriyet çıkarmak için dua ediyor.