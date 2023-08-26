  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İBB iptal etti AK Partili belediye devreye girdi! Vatandaşa ücretsiz...

İstanbul depreminde Beylikdüzü, Ataşehir, Esenyurt..! Şükrü Ersoy'dan canlı yayında kritik uyarılar, iddiası ve o ilçeler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ahlat'ta Selçuklu mezarlığını ziyaret etti

Emekliye yeni zam! SSK, Bağ-Kur emekli maaşı için düzenleme geliyor: 2 Bakanlık harekete geçti

Hollanda yeni bir sorunla karşı karşıya! Karar alan mahkeme: İsrailli komutanlar, askerler ülkemizde yargılanamaz!

Türk İHA'larına karşı İsrail'den İHA alan Yunanistan hayatının şokunu yaşadı! Her şey bir anda oldu

CHP'li belediyenin sır gibi sakladığı Tarkan konserinin bedeli belli oldu! 1.5 saat için toplam...

Herkes araba almak için Eylül ayını beklesin! Dikkat çeken indirim var: Fiyatını duyan şaka sandı, gerçek çıktı! Bakın kaç TL?

Boya fabrikası küle döndü! Ekipler olay yerinde

Fatih Tezcan tahliye edildi
Siyaset Sinan Burhan'dan Ekrem İmamoğlu'na: Siyaseten yok hükmünde olacak!
Siyaset

Sinan Burhan'dan Ekrem İmamoğlu'na: Siyaseten yok hükmünde olacak!

Yeniakit Publisher
2023-08-26 00:37:00 - 2023-08-26 00:51:01

TV 100 canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmede bulunan Ankara Büyükşehir Belediyesi AK Partili Meclis Üyesi Sinan Burhan, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu topa tuttu.

Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul konusundaki sorumsuzluğuna dikkat çeken Burhan, "Sayın İmamoğlu, Elazığ’da deprem oldu, Erzurum’da kayak yapmaya gitti." dedi.

"CHP İstanbul İl Teşkilatı’yla kavgalı bir İmamoğlu var." ifadesini kullanan Burhan şu tespitini aktardı:

Şu anda CHP İstanbul İl Teşkilatı bile İmamoğlu’na destek vermeyecek. Seçimlerden mağlubiyetle çıktığı zaman siyaseten yok hükmünde olacak. Şu anda İstinaf Mahkemesi’nin cezayı onamasını umuyor. Bunun üzerinden mağduriyet çıkarmak için dua ediyor.

Özgür Özel’den genel başkanlık çıkışı! Ekrem İmamoğlu’na övgüler yağdırdı: Hayallerimiz var!
Özgür Özel’den genel başkanlık çıkışı! Ekrem İmamoğlu’na övgüler yağdırdı: Hayallerimiz var!

Gündem

Özgür Özel’den genel başkanlık çıkışı! Ekrem İmamoğlu’na övgüler yağdırdı: Hayallerimiz var!
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İBB'ye bağlı Ağaç A.Ş. çalışanları isyanda: Parkta sabahladılar! Ekrem İmamoğlu ise sessizliğe gömüldü
İBB'ye bağlı Ağaç A.Ş. çalışanları isyanda: Parkta sabahladılar! Ekrem İmamoğlu ise sessizliğe gömüldü

Gündem

İBB'ye bağlı Ağaç A.Ş. çalışanları isyanda: Parkta sabahladılar! Ekrem İmamoğlu ise sessizliğe gömüldü

Engelleniyorum diyordu! Bakanlıktan onay çıktı Ekrem İmamoğlu'ndan Mehmet Şimşek'e teşekkür
Engelleniyorum diyordu! Bakanlıktan onay çıktı Ekrem İmamoğlu'ndan Mehmet Şimşek'e teşekkür

Gündem

Engelleniyorum diyordu! Bakanlıktan onay çıktı Ekrem İmamoğlu'ndan Mehmet Şimşek'e teşekkür

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na sert cevap: Sizin töreninize gelmem
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na sert cevap: Sizin töreninize gelmem

Gündem

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na sert cevap: Sizin töreninize gelmem

İmamoğlu bunu da yaptı! Şadi Yazıcı Ekrem İmamoğlu'nun metro oyununu ortaya çıkardı: Tek kelimeyle cambaza bak girişimi
İmamoğlu bunu da yaptı! Şadi Yazıcı Ekrem İmamoğlu'nun metro oyununu ortaya çıkardı: Tek kelimeyle cambaza bak girişimi

Gündem

İmamoğlu bunu da yaptı! Şadi Yazıcı Ekrem İmamoğlu'nun metro oyununu ortaya çıkardı: Tek kelimeyle cambaza bak girişimi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23