  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Sinan Burhan'dan CHP'li Mansur Yavaş'a cevap: Yalancının mumu yatsıya kadar yanıyor
Gündem

Sinan Burhan'dan CHP'li Mansur Yavaş'a cevap: Yalancının mumu yatsıya kadar yanıyor

Ankara'daki tüm berberlere yardım yapıldığını iddia eden CHP'li Mansur Yavaş'ın yalanı ortaya çıktı. Konuya ilişkin açıklama yapan AK Parti Altındağ Belediye Meclis Üyesi Sinan Burhan, "Yalancının mumu yatsıya kadar yanar demiş. El hak doğru demiş. Yalan bunun neresinde. Ben berberler belediyeden yardım almadı demedim ki. Siyasi ayrım var dedim. Tüm berberler yardım almadı dedim" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-09-08 17:35:00 -

AK Parti Altındağ Belediye Meclis Üyesi Sinan Burhan ile CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş arasında belediye meclisinde "berberlere yardım" konusunda tartışma yaşandı.

Berberler Odası Yönetim Kurulu üyesinden gelen bir mesajı okuyan Sinan Burhan, tüm berberlere yardım edilmediğini ve bazı berberlerin ayrımcılığa uğradığını söyledi. Burhan, "Sayın Başkan bu yardımı CHP’li, HDP’li ve İYİ Partili berberlere mi yaptınız? Berberler Odası yönetim kurulu üyesi bu soruyu soruyor" dedi.

Yalanı ortaya çıktı

Bunun üzerine bütün berberlere yardım yapıldığını ileri sürerek, "Ankara’da bin 800 berber ve kuaför başvurmuş ve bunların tamamına da para yatırılmış. Listesini Ankara Ticaret Odası Başkanlığından aldık" diyen Mansur Yavaş Yavaş, Berberler Odası Başkanı Sezai Kara'yı telefonla aradı.

Yavaş'ın iddialarını yalanlayan Kara, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne 3 bin kişilik liste verildiğini, ayrıca tüm berberlere yardım yapılmadığını belirterek, "Bizi arayıp şikayet eden berberler var" dedi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Altındağ Belediye Meclis Üyesi Sinan Burhan şunları aktardı:

"Mansur Bey listeyi Berberler Odası'ndan değil Ticaret Odası'ndan almış. İkinci olarak 1800 berber var diyor. Berberler odasında 3 bin 227 berber kayıtlı. Üçüncü olarakta ben Mansur Bey yardım etmedi demedim. Mansur bey siyasi ayrım mı yaptı? Neden tüm berberlere yardım etmedi dedim.

Bir başka konu şu. 1800 berbere yardım edilmiş olsa bile Mansur Bey’in dediğine göre 1400 berber hiç yardım alamamış. Kaldı ki başvuranlar içine yardım alamayanlar var. Bu konuda berberler odası yönetim kurulu üyesi dahi ben yardım almadım ispatlarım diyor.

Mansur Bey’in sosyal medya ekibi devreye girmiş. Mansur Bey TT olmuş. Yalancının mumu yatsıya kadar yanar demiş. El hak doğru demiş. Yalan bunun neresinde. Ben berberler belediyeden yardım almadı demedim ki. Siyasi ayrım var dedim. Tüm berberler yardım almadı dedim. Konu bu kadar basit."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Fatih

Mansur Baskan, Ankarada Destan yaziyor. Dürüst kardesim adam!!! 
  • Yanıtla
Rusya Doğu Akdeniz'de tarafını seçti
Dünya

Rusya Doğu Akdeniz'de tarafını seçti

Rum Lider Nikos Anastasiadisle görüşen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Doğu Akdeniz'de Rum Kesimi'ne yardımcı olabileceklerini söyledi..
Kriz çıkaracak iddia! İran üzerinden Ermenistan’a askeri teçhizat gönderiyorlar
Dünya

Kriz çıkaracak iddia! İran üzerinden Ermenistan’a askeri teçhizat gönderiyorlar

Rusya’nın askeri teçhizatlarını İran üzerinden Ermenistan'a gönderdiği iddia edildi.
Alabarda'dan kritik açıklamalar: Böyle olursa Türkiye'ye de huzur gelmeyecek
Gündem

Alabarda'dan kritik açıklamalar: Böyle olursa Türkiye'ye de huzur gelmeyecek

Eski asker ve Strateji uzmanı Yusuf Alabar'da Ortadoğu'daki rejimlerin ne kadar acınası durumda olduğunu belirterek, Suriye'de Esed rejimi, ..
Satılık 2015 model Audi A4
Satılık 2015 model Audi A4

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı