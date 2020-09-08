Sinan Burhan'dan CHP'li Mansur Yavaş'a cevap: Yalancının mumu yatsıya kadar yanıyor

AK Parti Altındağ Belediye Meclis Üyesi Sinan Burhan ile CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş arasında belediye meclisinde "berberlere yardım" konusunda tartışma yaşandı.

Berberler Odası Yönetim Kurulu üyesinden gelen bir mesajı okuyan Sinan Burhan, tüm berberlere yardım edilmediğini ve bazı berberlerin ayrımcılığa uğradığını söyledi. Burhan, "Sayın Başkan bu yardımı CHP’li, HDP’li ve İYİ Partili berberlere mi yaptınız? Berberler Odası yönetim kurulu üyesi bu soruyu soruyor" dedi.

Yalanı ortaya çıktı

Bunun üzerine bütün berberlere yardım yapıldığını ileri sürerek, "Ankara’da bin 800 berber ve kuaför başvurmuş ve bunların tamamına da para yatırılmış. Listesini Ankara Ticaret Odası Başkanlığından aldık" diyen Mansur Yavaş Yavaş, Berberler Odası Başkanı Sezai Kara'yı telefonla aradı.

Yavaş'ın iddialarını yalanlayan Kara, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne 3 bin kişilik liste verildiğini, ayrıca tüm berberlere yardım yapılmadığını belirterek, "Bizi arayıp şikayet eden berberler var" dedi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Altındağ Belediye Meclis Üyesi Sinan Burhan şunları aktardı:

"Mansur Bey listeyi Berberler Odası'ndan değil Ticaret Odası'ndan almış. İkinci olarak 1800 berber var diyor. Berberler odasında 3 bin 227 berber kayıtlı. Üçüncü olarakta ben Mansur Bey yardım etmedi demedim. Mansur bey siyasi ayrım mı yaptı? Neden tüm berberlere yardım etmedi dedim.

Bir başka konu şu. 1800 berbere yardım edilmiş olsa bile Mansur Bey’in dediğine göre 1400 berber hiç yardım alamamış. Kaldı ki başvuranlar içine yardım alamayanlar var. Bu konuda berberler odası yönetim kurulu üyesi dahi ben yardım almadım ispatlarım diyor.

Mansur Bey’in sosyal medya ekibi devreye girmiş. Mansur Bey TT olmuş. Yalancının mumu yatsıya kadar yanar demiş. El hak doğru demiş. Yalan bunun neresinde. Ben berberler belediyeden yardım almadı demedim ki. Siyasi ayrım var dedim. Tüm berberler yardım almadı dedim. Konu bu kadar basit."