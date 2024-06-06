Sinan Burhan teker teker sıraladı! Gazeteciler için yeşil pasaport talebi
Anadolu Yayıncılar Federasyonu Genel Başkanı Sinan Burhan Medya sektöründe yaşanan sorunları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın huzurunda birer birer sıraladı.
Burhan 8. Anadolu Medya Ödülleri töreninde yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yeşil pasaport talebinde bulundu. Burhan “Gazeteci arkadaşlarımızın yeşil pasaport talebi var. Bu arkadaşlarımız savaşta, depremde, afette görev yapıyorlar. Böyle bir ihtiyaç olduğunu belirtiyorlar. İnşallah bu konuda bir müjde bekliyoruz." dedi.
Uydu Fiyatlarında Pozitif Ayrımcılık
Kanalların ödediği ücretler konusunda yerel basına pozitif ayrımcılık yapılmasını isteyen Burhan, bakanlıkların yaptığı kamu spotlarının yerel televizyonlarda ücretli yayınlanmasının Anadolu kanallarına büyük destek olacağını söyledi.
Medya Çalışanlarının Özlük Hakları
Anadolu Yayıncılar Federasyonu Başkanı Burhan, Özel sektörde çalışan medya emekçilerinin özlük haklarında sorunlar var. Özel sektörde çalışan medya emekçileri için medya patronlarından destek bekliyoruz” ifadelerini kullandı.