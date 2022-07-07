Sinan Burhan, Mansur Yavaş'a böyle seslendi: Ankara Büyükşehir Belediyesi işçileri yatağa aç giriyor, neredesiniz?
AK Parti Altındağ Belediye Meclis Üyesi Sinan Burhan, "Ankara'da et girmeyen ev kalmasın." sözünü hatırlattığı CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a, "Sayın Mansur Yavaş, Ankara Belediyesi'nde çalışan işçiler kurban kesemiyor, neredesiniz?" diye sordu.
Yeniakit.com.tr
AK Parti Altındağ Belediye Meclis Üyesi Sinan Burhan, CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a eleştirilerde bulundu.
Yavaş'ın, "Ankara'da et girmeyen ev kalmasın." sözlerini hatırlatan Sinan Burhan, "Sayın Mansur Yavaş, Ankara Belediyesi'nde çalışan işçiler kurban kesemiyor." dedi.
'Neredesiniz?'
Asgari ücrete bir yılda iki kez zam yapıldığını ancak Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin işçilerine zam yapmadığını söyleyen Burhan, "İnsanlar yatağa aç girmesin dediniz ama belediye işçileri yatağa aç giriyor. Neredesiniz?" diye sordu.