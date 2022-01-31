Sinan Bolat, Florya'ya değil, Kadıköy'e geliyor

Bir dönem Galatasaray forması giyen Sinan Bolat ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Galatasaray'da yaşanan kaleci sorunu Inaki Pena'nın transfer edilmesiyle sona ermişti. Sarı-kırmızılıların hala rotasyonda kullanmak için istediği Sinan Bolat için Fenerbahçe harekete geçti. Milli eldivenin formasını giydiği Gent kulübü ile görüşmelere başlayan sarı-lacivertliler, Berke Özer'in sözleşme uzatma teklifini reddetmesinden sonra girişimlerini hızlandırdı.

Sarı-Kırmızılılarda yaşanan kaleci problemini önlemek için Sinan Bolat ismi ön plana çıkmıştı. Milli eldivenin takıma transfer edilmesi için harekete geçen Galatasaray'da Inaki Pena'nın transferi sonrası Sinan Bolat ile ilgili yapılan görüşmeler ağırdan alınmaya başlamıştı. Fenerbahçe bu durumu fırsat bilip araya girdi ve oyuncunun kulübü olan Gent ile pazarlıklara başladı.

Fenerbahçe'de Berke Özer şoku yaşanıyor. Altay Bayındır'ın sakatlığı sonrası kaleyi koruyan genç eldiven Fenerbahçe'nin sözleşme uzatma teklifini geri çevirdi. Performansıyla sert eleştirilere maruz kalan Berke'nin bu nedenle sözleşme yenilemek istemediği ortaya çıktı. Fenerbahçe yönetimi de oluşabilecek bir krizin önüne geçmek için önlemini şimdiden alarak Sinan Bolat ile ilgili girişimlerini hızlandırdı.

Altay Bayındır'ın uzun süren sakatlığının geçmesini bekleyecek olan Fenerbahçe, bu süre zarfında kaleyi tecrübeli bir isme emanet etmek istiyor. Galatasaray'ın görüşmeleri ağırdan aldığını öğrenen sarı-lacivertliler Sinan Bolat transferi için araya girdi. Sinan'ın kulübü Gent ile görüşmelere başlayan Fenerbahçe bu transferi her an duyurabilir. Gent ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Sinan da Türkiye'ye dönmeye oldukça sıcak bakıyor.