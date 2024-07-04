Sinan Ateş'in annesi hastaneye kaldırıldı
Suikasta kurban giden eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in annesi Saniye Ateş, tansiyon sorunu nedeniyle hastaneye kaldırıldı.
Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin 22 sanıklı davada, sanık avukatlarının beyanları dinlendi.
Dün gerçekleşen duruşmada hayli gergin dakikalar yaşanırken, oğlu Sinan Ateş'in öldürülmesiyle ilgili davayı takip etmek için Sincan Cezaevi'nde bulunan Saniye Ateş'in duruşma sırasında tansiyonu düştü.
Ateş, tansiyon düşüklüğü ve kolunun uyuşması nedeniyle cezaevi içinde bulunan hastaneye kaldırıldı.
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