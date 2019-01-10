Sinan Ateş Ülkü Ocakları Başkanı olmasıyla birlikte Sinan Ateş’in kim olduğu araştırılıyor. 2000-2002 Bursa Ülkü Ocaklarında Lise Başkanlığı yapan Sinan Ateş, 2005-2006 Ülkü Ocakları Genel Sekreter Yardımcılığı 2007’den beri ise Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın danışmanlığı yapmaktaydı. Peki Ülkü Ocakları Başkanı olan Sinan Ateş kimdir, nerelidir? Sinan Ateş kaç yaşında? İşte Sinan Ateş biyografisi…

Olcay Kılavuz, 1 Ocak'ta Ülkü Ocakları'ndaki görevinden ayrılmıştı. Sinan Ateş'in, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kararıyla başkan olduğu belirtildi.

Sinan Ateş kimdir?

1984 Balıkesir Dursunbey doğumlu. İlk orta ve lise öğrenimini Bursa’da tamamladı. 2002-2006 Lisans - Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 2007-2009 Yüksek Lisans - Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü 2010-2018 Doktora - Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü Bursa Ülkü Ocakları Ortaöğretimden yetişti. 2000-2002 Bursa Ülkü Ocaklarında Lise Başkanlığı2002-2003 Gazi Eğitim Fakültesi Başkanlığı 2003-2004 Ankara Ülkü Ocakları Üniversiteler Masası Başkan Yardımcılığı 2005-2006 Ülkü Ocakları Genel Sekreter Yardımcılığı 2007’den beri MHP Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın danışmanlığı görevini yürütüyor.