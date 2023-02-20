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Gündem Sinan Ateş cinayetinde yeni gelişme
Gündem

Sinan Ateş cinayetinde yeni gelişme

Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş cinayeti soruşturmasında tutuklu sayısı 21'e çıktı.

Yeniakit Publisher
2023-02-20 19:31:00 -
Sinan Ateş cinayetinde yeni gelişme

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca açılan soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan şüpheli A.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden sonra adliyeye sevk edilen A.A, soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade verdi. Şüpheli çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, soruşturmada tutuklu sayısı 21'e yükseldi.

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Yorumlar

Mehmet Soylu

Cinayetler faili meçhul kalmamalı, isteyerek o şekilde bırakılmıyor ama aydınlatılması için ısrarcı ve acımasız olmak icap ediyor.

tatatonga

kimse ne olursa olsun fikirleri nedeni ile öldürülmemeli. ha kişi eline silah alır o zaman terörist olur. sinan ateşin katilleri bulunmalı. muhsin yazıcıoğlu da katledildi. onun katilleri buhar oldu?
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