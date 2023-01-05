Sinan Ateş cinayetinde tutuklu sayısı arttı! Tutuklular arasında özel harekat polisleri dikkat çekti
Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş cinayetinde 2'si özel harekat polisi olmak üzere 4 kişi daha tutuklandı. Toplam tutuklu sayısı 10'a yükseldi.
Sinan Ateş cinayetinde 2'si özel harekat polisi olmak üzere 4 kişi daha tutuklandı. Toplam tutuklu sayısı 10'a çıktı.
Neler yaşanmıştı
Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş, arkadaşı Selman Bozkurt, ile 30 Aralık'ta, Çankaya ilçesi Kızılırmak Mahallesi'nde silahlı saldırıya uğramıştı. Başından vurulan Sinan Ateş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
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