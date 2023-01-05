  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bakan Nebati'den zincir marketlere “mücadelelerimize destek verin” çağrısı! Kesin kararlıyız geri adım atmayacağız

Dünyada ilk olacak! Türkiye seçkin ülkeler arasına girdi

Devlet dairesinde şerefsizlik! Savunması ise daha rezil

MSB sıcak gelişmeyi duyurdu! Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandılar

‘Türkiye’nin en genç ve en ekonomik’ kayak merkezi

Altın yatırımcısı dikkat! Hatice Kolçak'tan gram altın için rekor tahmin... Bu rakamı ilk kez söyledi

Bu ülkede tek adam olsaydı bu sözleri sarf edebilir miydin? Kılıçdaroğlu'ndan yargıya küstah tehdit

Dünyada bu özelliklere sahip tek şehir Türkiye'de! Adını en değerli bir madenden alıyor: Milyon dolarlık ihracat edilen...

Üniversite değil Kandil üssü! ODTÜ’de Savunma Sanayi etkinliğine saldırı

Eski MHP'li başkan evinde ölü bulundu
Gündem Sinan Ateş cinayetinde tutuklu sayısı arttı! Tutuklular arasında özel harekat polisleri dikkat çekti
Gündem

Sinan Ateş cinayetinde tutuklu sayısı arttı! Tutuklular arasında özel harekat polisleri dikkat çekti

Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş cinayetinde 2'si özel harekat polisi olmak üzere 4 kişi daha tutuklandı. Toplam tutuklu sayısı 10'a yükseldi.

Yeniakit Publisher
2023-01-05 20:16:00 -
Sinan Ateş cinayetinde tutuklu sayısı arttı! Tutuklular arasında özel harekat polisleri dikkat çekti

Sinan Ateş cinayetinde 2'si özel harekat polisi olmak üzere 4 kişi daha tutuklandı. Toplam tutuklu sayısı 10'a çıktı.

Neler yaşanmıştı

Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş, arkadaşı Selman Bozkurt, ile 30 Aralık'ta, Çankaya ilçesi Kızılırmak Mahallesi'nde silahlı saldırıya uğramıştı. Başından vurulan Sinan Ateş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Bahçeli'den Ateş'le ilgili üstü kapalı mesajlar
Bahçeli'den Ateş'le ilgili üstü kapalı mesajlar

Gündem

Bahçeli'den Ateş'le ilgili üstü kapalı mesajlar

Sinan Ateş cinayeti ile ilgili sıcak gelişme!
Sinan Ateş cinayeti ile ilgili sıcak gelişme!

Gündem

Sinan Ateş cinayeti ile ilgili sıcak gelişme!

Cemal Enginyurt'tan ipe sapa gelmez
Cemal Enginyurt'tan ipe sapa gelmez "Sinan Ateş" iddiası! 96 bin TL'ye...

Gündem

Cemal Enginyurt'tan ipe sapa gelmez "Sinan Ateş" iddiası! 96 bin TL'ye...

Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlundan Sinan Ateş kararı
Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlundan Sinan Ateş kararı

Gündem

Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlundan Sinan Ateş kararı

Bakan Soylu'dan Sinan Ateş açıklaması
Bakan Soylu'dan Sinan Ateş açıklaması

Gündem

Bakan Soylu'dan Sinan Ateş açıklaması

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından Sinan Ateş cinayeti açıklaması
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından Sinan Ateş cinayeti açıklaması

Gündem

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından Sinan Ateş cinayeti açıklaması

MHP'den flaş Sinan Ateş açıklaması
MHP'den flaş Sinan Ateş açıklaması

Siyaset

MHP'den flaş Sinan Ateş açıklaması

MHP'li başkandan flaş Sinan Ateş adımı! Bunu yaptı
MHP'li başkandan flaş Sinan Ateş adımı! Bunu yaptı

Siyaset

MHP'li başkandan flaş Sinan Ateş adımı! Bunu yaptı

Ülkücü Başkan Sinan Ateş cinayetinde flaş gelişme! İlk ifadeler ortaya çıktı! Bakın ne dediler
Ülkücü Başkan Sinan Ateş cinayetinde flaş gelişme! İlk ifadeler ortaya çıktı! Bakın ne dediler

Gündem

Ülkücü Başkan Sinan Ateş cinayetinde flaş gelişme! İlk ifadeler ortaya çıktı! Bakın ne dediler

{relation id:1721353 slug:'devlet-bahceliden-sinan-atesle-ilgili-ustu-kapali-mesajlar'}

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23