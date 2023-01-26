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Gündem Sinan Ateş cinayetinde flaş gelişme!
Gündem

Sinan Ateş cinayetinde flaş gelişme!

Ülkü Ocakları eski Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında iki kişi daha tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2023-01-26 12:38:00 - 2023-01-26 12:42:29
Sinan Ateş cinayetinde flaş gelişme!

Sinan Ateş cinayeti kapsamında gözaltına alınan Tolgahan Demirbaş ve Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Emre Yüksel'in emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden sonra adliyeye getirilen Demirbaş ve Yüksel, soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade verdi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan Demirbaş ve Yüksel tutuklandı.

Tutuklu sayısı 17'ye yükseldi!

Böylece soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 17'ye yükseldi. Gözaltında bulunan S.Ö'nün ise emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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