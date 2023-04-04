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Aktüel Sinan Akçıl'dan sürpriz Togg kararı! Topu tam 90'a taktı...
Aktüel

Sinan Akçıl'dan sürpriz Togg kararı! Topu tam 90'a taktı...

Yeniakit Publisher
2023-04-04 16:12:00 -
Sinan Akçıl'dan sürpriz Togg kararı! Topu tam 90'a taktı...

Yerli elektrikli otomobil markası Togg'un ürettiği ilk iki otomobil Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a teslim edilmişti. Şarkıcı Sinan Akçıl Togg gündemdeyken iki aracını sattığını ve sırada beklediğini açıkladı.

Yerli elektrikli otomobil markası Togg'un ürettiği ilk iki otomobil Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a teslim edilmişti. Şarkıcı Sinan Akçıl Togg gündemdeyken iki aracını sattığını ve sırada beklediğini açıkladı.

Togg'un T10X modelinin üretilen ilk iki örneğinin teslimi için, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde teslim töreni düzenlendi. Yerli elektrikli otomobil markası Togg'un ürettiği ilk iki otomobil Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a teslim edildi. Ensonhabere göre; 

Bunun üzerine şarkıcı Sinan Akçıl, Togg almayı çok istediğini, bunun için 2 aracını da sattığını ve sırada beklediğini söyledi. Ensonhaber'e konuşan ünlü şarkıcı Sinan Akçıl,

KONSER MİNİBÜSÜNÜ DE SATACAK

Akçıl, sırada beklediğini ve konserlere gitmek için kullandığı minibüsü de satıp, sadece Togg kullanmak istediğini söyledi. "Çok istiyorum Togg. Başvurduk ama çıkmadı, sonraki sıradayız" diyen Akçıl konuşmasının devamında şunları söyledi:

"Yakın zamanda inşallah iki aracımı da sattım, Togg almak ve tek araba kullanmak istiyorum. Sadece konserlere gidip geldiğimiz bir minibüsümüz var. Togg gelince o da gidecek. Ben 3 araçtan vazgeçip, yerli ve milli Togg'u kullanmayı tercih ettim."
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Yorumlar

zigon

Togg maşallah. vergisi 22bin yıllık elhamdulillah. Durmak yok sallamaya devam

biz sanatcinin yetenekli, CESUR, MILLI VE YERLI OLANINI SEVERIZ

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