Sinan Akçıl'dan olay sözler! O şarkıcıya uyuz oluyorum

Şarkıcı ve besteci Sinan Akçıl, Özlem Esra Ada’nın sunduğu 'Pembe Masa' adlı programda 2019 yılında aralarının bozulduğu Ferhat Göçer'i eleştirdi.

Ünlü müzisyen “Asla şarkı vermem dediğin birisi var mı?” sorusuna “Ferhat Göçer, uyuz oluyorum o doktora” diye cevap verdi.

Akçıl, bunun sebebini de şöyle açıkladı:

"Ferhat’ı Ferhat yapan şarkıların üçte biri bana ait. Ama o çıkıp ekranda bana ‘medya maymunu’ dedi. Ben de o zaman ‘medya maymunuysam bir daha şarkılarımı söyleme, eğer söylersen de Mehmetçik Vakfı’na bağış yap’ dedim. Beş konserde takibini yaptım, yatırdı. Ama devamında yatırdı mı bilmiyorum, inşallah yatırıyordur.”