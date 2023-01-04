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Medya Sinan Akçıl'dan müthiş hamle! Hiç kimse bunu beklemiyordu
Medya

Sinan Akçıl'dan müthiş hamle! Hiç kimse bunu beklemiyordu

Şarkıcı ve söz yazarı Sinan Akçıl, Ekşi Sözlük'te kendisi hakkında yazılan hakaret içeriklerine ilişkin çok sayıda kullanıcıyı savcılığa şikayet etti. Savcılık, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Yeniakit Publisher
2023-01-04 14:21:00 -
Sinan Akçıl'dan müthiş hamle! Hiç kimse bunu beklemiyordu

Şarkıcı ve söz yazarı Sinan Akçıl, Ekşi Sözlük'te kendisi hakkında yazılan hakaret içeriklerine ilişkin çok sayıda kullanıcıyı savcılığa şikayet etti. Savcılık, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Şarkıcı ve söz yazarı Sinan Akçıl, Ekşi Sözlük yazarlarından şikayetçi oldu. Akçıl, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına birden fazla kez hazırladığı dilekçe ile suç duyurusunda bulundu.

Sabah’tan Dilek Yaman Demir’in haberine göre, Akçıl, Ekşi Sözlük'te kendisi hakkında hakaret içerikli paylaşım yapan kullanıcıların yazdığı paylaşımlarda hakaretlere maruz kaldığını ifade ederek psikolojisinin bozulduğunu aktardı

Şikayet dilekçesinde kendisi hakkında yapılan yorumlarda, kullanıcıların acımasız hakaretleri nedeniyle manevi anlamda zarara uğradığını iddia eden Akçıl'ın ihbarı sonrası olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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