Sinan Akçıl'dan müthiş Fazıl Say hamlesi! Hiç kimse bunu beklemiyordu

Gündemle ilgili sık sık yorum yapan Fazıl Say'a tepki gösteren şarkıcı Sinan Akçıl, "Bu Fazıl Say'ın oturduğu yerden her şeye parmak sallaması beni biraz sıkmaya başladı." ifadelerini kullandı.

Piyanist Fazıl Say, son günlerde sosyal medya paylaşımlarıyla gündem oluyor. Ensonhaber'e göre;

Siyasetten futbola her alanda sert ifadeler kullanarak düşüncelerini paylaşan Say, ilk olarak altılı masadan 4 günlüğüne ayrılan İyi Parti Lideri Meral Akşener'i hedef almıştı.

Say'ın "Sifonu çek gitsin." ifadeleri büyük tepki çekmişti.

Ardından Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin adaylığına öfkelenen Say, İnce'ye adeta nefret kusmuştu.

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"Hemen gidiyorsun, bavulunu topla"

Son olarak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisine de kayıtsız kalamayan Fazıl Say, Ali Koç’u hedef aldı.

Takımı Fenerbahçe’nin 4-2 yenilmesiyle Koç’u istifaya davet eden Say, şu ifadelerle sitem etti:

Ali Koç hemen gidiyorsun. Hemen! Fenerbahçe'den git. Hemen!!! Bu akşam! 10 kişiden 4 gol yedik. 5 yıldır hiçbir şey yapamadın! Hiçbir şey. Baskette, futbolda! Rezillik! Rezalet! Hemen topla bavulunu! Git!!!! Adını hatırlayan olmayacak anmak isteyen de!! Topla git! Hemen.

Say’ın günlerce devam eden benzer paylaşımlarından rahatsız olan şarkıcı Sinan Akçıl, sessiz kalamadı.

"Her şeye parmak sallaması beni biraz sıkmaya başladı"

Akçıl, Twitter ve Instagram hesabı üzerinden Fazıl Say’ı etiketleyerek paylaşımlar yaptı.

Akçıl, şu ifadeleri kullandı:

Bu Fazıl Say'ın oturduğu yerden her şeye parmak sallaması beni biraz sıkmaya başladı. 'Ali Koç git hemen', 'Cumhurbaşkanı git', bir hanımefendi için 'sifon çekin' vs. Bu üslup içinden geldiğim klasik müzik kültüründe yoktur. Bu adam bir enteresan. Sinirleri çok bozuk herhalde.

Fazıl Say'ın paylaşımlarına öfkelenen Sinan Akçıl ateş püskürdü: umut ver yoksa umutsuz vaka olursun

"Bir sal şu güzel ülkeyi"

Ardından Instagram hesabından paylaşımını devam ettiren Akçıl, son olarak şu notu ekledi:

Fazıl Say sakinleş biraz, germe bizi. Bir sal şu güzel ülkeyi. Zaten herkes gergin umut ver yoksa umutsuz vaka olursun.