Sina'da çatışma... Mısırlı 15 asker öldürüldü!

Mısır ordu güçleriyle silahlı gruplar arasında Sina Yarımadası'nın kuzeyinde yaşanan çatışmada en az 22 kişi öldürüldü.

Mepa News'in haberine göre, Mısır ordu sözcüsünü Tamer er Rıfai yaptığı açıklamada, Mısır'a bağlı Sina Yarımadası'nın kuzeyinde çıkan çatışmada 15 Mısır askeri ve 7 silahlı grup üyesinin öldürüldüğünü söyledi.

DAEŞ'e bağlı grup bölgede oldukça aktif

Gazze Şeridi'ne yakın bölgede yaşanan çatışmanın, silahlı grupların Mısır ordusuna yönelik saldırısı sonrası çıktığı belirtiliyor. Saldırıyı gerçekleştiren silahlı grubun kim olduğuna dair bir açıklama ise yapılmadı. Bölgede DAEŞ'e bağlı "Sina Vilayeti"nin aktif olduğu biliniyor.

Geçtiğimiz yılın Aralık ayında DAEŞ bölgede Mısır ordu konvoyuna saldırmış, saldırıda 20 askerin öldürüldüğü öne sürülmüştü.

Mısır ordusu, geçtiğimiz yıl bölgede DAEŞ ve diğer silahlı gruplara yönelik geniş çaplı bir operasyon başlatmıştı. Ordu güçlerinin saldırıları, operasyon ilanı sonrasında sıklaşmıştı. Mısır'ın darbeci Cumhurbaşkanı Abdulfettaf es-Sisi, bu yılın başında bölgede terör örgütü İsrail ile ortak operasyon yürüttüklerini açıklamıştı.