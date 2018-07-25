THY - Trabzon
0553 313 94 23

Şimşekler İstanbul'da geceyi gündüze çevirdi

Özellikle Sarıyer, Çamlıca ve Eminönü'nde gece boyunca etkili olan şimşekler adeta şehri aydınlattı.

25 Temmuz 2018 Çarşamba 08:20
Şimşekler İstanbul'da geceyi gündüze çevirdi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden günler öncesinden yapılan uyarıların ardından İstanbul dün gece gök gürültülü sağanak yağışa teslim oldu. Bu gece de sağanak yağış yerini şimşeklere bıraktı. İstanbul'un her yerinde etkili olan şimşekler özellikle Sarıyer ve Fatih ilçeleri ile Boğaz'da etkili oldu.

FATİH SULTAN MEHMET KÖPRÜSÜ ŞİMŞEKLERLE AYDINLANDI

Şimşeklerin etkili olduğu bölgelerin başında Sarıyer geldi. Gökyüzünü aydınlatan şimşekler Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün ışıklandırmasıyla birleşince ortaya ilginç görüntüler çıktı. Çakan şimşeklerin yarattığı ışık, özellikle İstanbul'un simgesi haline gelen mekânlarda seyirlik görüntüler ortaya çıkardı.

Haber Tarihi: 25 Temmuz 2018 Çarşamba 08:20
  1. İstanbul
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Pakistan sandık başına gitti!
    1. Pakistan sandık başına gitti!
    2. Kızılırmak'a düşen Arda'dan acı haber..
    3. Ahmet Erdem kimdir?Çalışma, Sosyal..
    4. Amerika'dan çiftçilere 12 milyar..
    5. Sınav sorularını dağıtan 22 FETÖ'cü..
    6. Whatsapp yenilendi! Bugünden itibaren...
    7. Adana’da uyuşturucu almaya gittiler,..
    8. Bedelliden sonra yeni gündem..
    9. Suriye'de intihar saldırısı! 27 ölü
    10. 1994'ler bedelli askerlikten..
    11. Uşak’ta silahlı saldırı: 1 kişi yaralı
    12. Açık açık itiraf ettiler! 'PKK'ya..
    13. Günün âyet ve hadisi
    14. Şırnak'ın bazı bölgeleri "özel..
    15. Sütlüce'de yıkılan bina ile ilgili..
    16. Dolar, piyasaya 4,85'ten başladı
    17. Önlisans 2018 KPSS başvuru tarihi ne..
    18. Şırnak Valiliği açıkladı! 8 Ağustos'a..
    19. Kılıçdaroğlu'na bir tokat da Uğur..
    20. Pakistan'da milletvekili adayına el..
    TBMM'de gerginlik! Alpay Özalan'ı zor durdurdular
    TBMM'de gerginlik! Alpay Özalan'ı zor durdurdular
    Askerlik süreci kısalıyor mu?
    Askerlik süreci kısalıyor mu?
    ABD'den tarihi itiraf: Hiçbir zaman dostumuz olmayacaklar
    ABD'den tarihi itiraf: Hiçbir zaman dostumuz olmayacaklar
    Türkiye'den ABD'ye rest: Zorunda değiliz!
    Türkiye'den ABD'ye rest: Zorunda değiliz!
    Erdoğan'dan partisinin 11 il başkanlığına atama
    Erdoğan'dan partisinin 11 il başkanlığına atama

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Ahmet Şık'tan provokasyon! Meclis'i karıştırıp böyle kaçtı!
    Ahmet Şık'tan provokasyon! Meclis'i karıştırıp böyle kaçtı!
    Binali Yıldırım, torununa şehit ismi verdi
    Binali Yıldırım, torununa şehit ismi verdi