Simpsonların son tahmini tutarsa 'eyvah yandık' dedirtecek! Tüm dünya beklemeye geçti

Simpsonların yeni tahmini ortaya çıktı. Yeni kehaneti duyanların yüreği hoplayacak.

ABD yapımı The Simpson’s dizisi 1989 yılından bu yana hız kesmeden yayın hayatını sürdürmeye devam ediyor.

35 sezondur yayın hayatına devam eden ünlü dizi olayları önceden dizisinde göstermesi dünyada popüleritesini artırdı. Günümüze kadar birçok olayı önceden bilen bile ünlü dizinin yeni öngörüsü ortaya çıktı.

Trump’ın adaylığını, Epstein skandalını, Apple Vision gözlüğünü, bazı hava olaylarını önceden dizisinde işleyen The Simpsonlar dizisinin yeni tahmini yürekleri hoplattı.



ÖNE ÇIKAN VİDEO

Dünyada büyük sıkıntılar olacak

Milyonlarca izleyicisi olan The Simpsons dizisi bu kez 2024 yılına işaret eden bir olayla gündeme geldi. Geçtiğimiz aylarda yaşanan güneş fırtınasını bilen ünlü dizinin son tahmini, 2024 yılına dair büyük bir iklim krizini işaret etti.

Diziye göre iklim değişikliği sebebiyle 2024 yılında dünyada büyük sıkıntılar yaşanacak. Dizinin bir bölümünde besinlerin değiştiğine ve besin değerlerinin giderek düşeceğinin altı çizildi.

Belirtilen sahnenin gerçekleşmesiyle birlikte iklim krizinin, gıda üretimine ve tüketimine ciddi etkileri olacağı ifade ediliyor.