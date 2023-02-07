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Gündem Simpsonlar’dan ürküten ABD gemisi ve Kahramanmaraş kehaneti!
Gündem

Simpsonlar’dan ürküten ABD gemisi ve Kahramanmaraş kehaneti!

Yakın gelecekteki olayları tahmin etmesiyle gündeme damgasını vuran Simpsonlar dizisi, Kahramanmaraş'taki depremi de bildi.

Yeniakit Publisher
2023-02-07 11:39:00 - 2023-02-07 11:46:05

En son Beyrut’taki patlama, koronavirüs salgını gibi yakın gelecekteki olayları tahmin etmesiyle ses getiren Simpsonlar çizgi dizisi, Kahramanmaraş’taki depremi de bildi.

Dünyanın en çok izlenen dizilerinden Simpsonlar’da Kahramanmaraş’a giden Türk gemisi ile depreme vurgu yapılıyor.

ABD’de seçim sonrasında yemin töreniyle ilgili bir kehanetinin daha doğru çıkmasıyla dünyayı şaşkına çeviren dizinin, neredeyse 30 yıl önce yaptığı tahminin tutması dünyayı hayrete düşürmüştü.

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Yorumlar

ramses

kesinlikle bu gemi bırakılmamalı ;içindeki ekipmanlara el konulmalı ,bu hayalet gemi nerden çıktı ? abd bu gemiyle pkk silahları taşımıyorsa 2. alternatif Türkiyeyi içerden vurmak !tüm mürettabatıyla beraber khk ile gemi ye el konulmalı !

ramses

kesinlikle bu gemi bırakılmamalı ;içindeki ekipmanlara el konulmalı ,bu hayalet gemi nerden çıktı ? abd bu gemiyle pkk silahları taşımıyorsa 2. alternatif Türkiyeyi içerden vurmak !tüm mürettabatıyla beraber khk ile gemi ye el konulmalı !
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