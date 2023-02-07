Simpsonlar’dan ürküten ABD gemisi ve Kahramanmaraş kehaneti!

En son Beyrut’taki patlama, koronavirüs salgını gibi yakın gelecekteki olayları tahmin etmesiyle ses getiren Simpsonlar çizgi dizisi, Kahramanmaraş’taki depremi de bildi.

Dünyanın en çok izlenen dizilerinden Simpsonlar’da Kahramanmaraş’a giden Türk gemisi ile depreme vurgu yapılıyor.

ABD’de seçim sonrasında yemin töreniyle ilgili bir kehanetinin daha doğru çıkmasıyla dünyayı şaşkına çeviren dizinin, neredeyse 30 yıl önce yaptığı tahminin tutması dünyayı hayrete düşürmüştü.