Simpsonlar yine tüm dünyaya korku saldı, bombasını patlattı: Yeni tahmin herkesi şaşırttı! İşte şok detay bilgisi

ABD yapımı ünlü çizgi dizi Simpsonlar'ın son kehaneti, dünya çapında büyük endişelere yol açtı. Eğer bu kehanet gerçekleşirse, insanlık için büyük sorunlar doğurabilir yorumları sosyal medyayı meşgul etti!

İşte o haber!

Simpsonlar, 1989 yılından bu yana mizahi içeriği ve ileri görüşlü tahminleriyle izleyicilerini şaşırtmaya devam ediyor. Dizinin son bölümlerinden birinde yapılan tahmin ise 2024 yılına dair küresel çapta büyük yankı uyandırmasına neden oldu.

GIDA ÜRETİMİNDE BÜYÜK DÜŞÜLLER YAŞACANACAK

Dizinin öngörüsüne göre, beklenmedik hava olayları ve sıcaklık dalgalanmaları nedeniyle dünya genelinde gıda üretiminde ciddi düşüşler yaşanacak. Bu durum, tarım ürünlerinin besin değerlerini düşüreceği ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etkiler yaratacağı öngörüldü.

İzleyiciler daha önce bazı sahnelerin gerçekleşmesi nedeniyle bu sahnenin de gerçeğe dönüşmesi halinde endişe duyduklarını sosyal medyadan iletiyor.

Simpsonlar'ın gelecek bölümleri, bu tür tahminler ve öngörüler sebebiyle izleyiciler tarafından büyük merakla bekleniyor. Dizinin geçmişte birçok olayı doğru tahmin ettiği bilinmesi nedeniyle beklentlerin olması artık normal karşılanıyor.

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DONALD TRUMP'IN ADAYLIĞINI BİLMİŞTİ

35 sezondur devam eden dizinin daha önce Apple Vision gözlüğü, Lady Gaga’nın Superbowl performansı, Donald Trump’ın başkanlık adaylığı gibi pek çok olayı önceden bilmesi dikkatleri üzerine çekmesine neden olmuştu.